В честь 30-летия независимости в Казахстане объявят амнистию

Акорда

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев текущего года и ход исполнения поручений президента, передает Kazakhstan Today.

Президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом, рассказали в пресс-службе Акорды.

В ходе выступления, глава государства также рассказал, что за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 797 полицейских, 2604 сотрудника получили тяжелые телесные повреждения.

Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности. Я думаю, что это понимают все сотрудники органов внутренних дел", - сказал президент.

Глава государства призвал извлечь уроки из трагических событий, произошедших в текущем году в Кордайском районе и городе Сатпаеве.

Если в мирные дни мы не можем сохранить благополучие, единство нашего народа, то это вызов нашему государству. Межэтническое согласие, стабильность в обществе - наши главные ценности. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле", - убежден Токаев.

Президент заявил о важности внедрения сервисной модели взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, в которой ключевым элементом должна стать "полиция шаговой доступности".

Участковый инспектор - это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории, призванная решать проблемы местного населения, прямо или косвенно пресекать преступность, повышать качество жизни наших граждан. Нужно вести с людьми открытый диалог - знать, чего они ждут от местной полиции, и всегда оказываться рядом, когда нужна помощь. По-другому добиться доверия казахстанцев у нас не получится", - подчеркнул.

Токаев поставил вопрос о продолжении структурных преобразований, без чего невозможен успех в реализации реформ. По его мнению, полиция должна без всякого сожаления расстаться с непрофильными функциями.

Сейчас не то время, когда полиция может отвлекаться от исполнения своих непосредственных обязанностей. Первый шаг уже сделан - из состава МВД выделено министерство по чрезвычайным ситуациям. Дальнейшая оптимизация структуры органов внутренних дел будет осуществляться в рамках комиссии по реформированию правоохранительной и судебной систем. Но это ни в коем случае не значит ослабление функционала полиции. МВД и его подразделения были и остаются главной опорной силой государства в обеспечении правопорядка", - сказал президент.

Особое внимание глава государства уделил кадровой политике. Он отметил, что в рамках Дорожной карты по модернизации полицейской службы вновь организованы ведомственные учебные заведения, усовершенствована работа по отбору сотрудников.

В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан", - указал он.

Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы", - полагает глава государства.

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