11.03.2025, 15:32 80621
Токаев провел ряд назначений в администрации президента
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд кадровых перестановок в отделах администрации президента.
Распоряжением главы государства Нукенов Абзал назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Ранее занимавшая этот пост Айжан Шайназарова была освобождена от должности, информирует Акорда.
Кроме того, президент подписал распоряжение о назначении заведующего отделом по коммуникациям администрации президента РК. Им стал Кульшманов Канат.
новости по теме
12.03.2025, 19:42 1296
Казахстан и Сьерра-Леоне договорились об отмене виз
Представители обеих стран смогут находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил соглашение с Сьерра-Леоне, согласно которому владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от визовых требований.
Документ был подписан в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года, а постановление вступает в силу со дня подписания. Теперь представители обеих стран смогут свободно въезжать, следовать транзитом и находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода.
Соглашение также распространяется на дипломатов, консульских сотрудников и их семьи, позволяя им пребывать в стране в течение всего срока аккредитации. При этом дипломатический или служебный паспорт должен оставаться действительным минимум шесть месяцев с момента въезда.
12.03.2025, 18:27 8221
Новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан рассмотрели в правительстве
Рассмотрен переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба кабмина.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости", - говорится в сообщении.
По состоянию на март, в Казахстане более 4 млн получают различные виды соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др.
При этом анализ данных "Цифровой карты семьи" демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости", - пояснили в правительстве.
В правительстве также намерены решить проблему региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.
Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом данной работы является переход граждан из категории нуждающихся в категорию с удовлетворительным уровнем жизни.
Он поручил Министерству труда и соцзащиты населения и Министерству цифрового развития в ближайшее время завершить работу по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, которые не отражены в системе нуждающихся.
12.03.2025, 17:56 10706
Подготовка к параду в честь юбилея Победы: в Минобороны предупредили о переброске военной техники
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщает Министерство обороны РК.
На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения. Также, с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах", - предупредили в военном ведомстве.
Казахстанцев просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам.
Напомним, военный парад, посвященный 80-летию Победы, пройдет 7 мая в Астане.
12.03.2025, 17:04 13491
Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики прокомментировало заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.
В ведомстве напомнили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.
Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т.д.) без посредничества таксопарков.
В ведомстве также отметили, что, по данным КГД, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге.
То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС", - пояснили в МНЭ.
Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС, напомнили в министерстве, отметив, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.
Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
12.03.2025, 15:47 20021
В МВД прокомментировали действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-министра внутренних дел РК Санжара Адилова попросили прокомментировать действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.
Сотрудники полиции находились на месте происшествия, ситуация была очень опасная - это многолюдный стратегический объект. Подозреваемый прямо заявил, что он произведет взрыв. Никаких фактов того, что "они прятались за спинами", - это полная дезинформация. Полицейские находились на месте, исполняли свои служебные обязанности", - заявил вице-министр.
Он отметил, что проводится служебное расследование.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
12.03.2025, 11:44 42141
Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе
Фото: ФОМС
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли в работу законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП", - выступил депутат нижней палаты Асхат Аймагамбетов.
При этом, согласно документу, уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. На расширенном заседании правительства в начале года глава государства поручил проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС до конца текущей сессии.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
12.03.2025, 11:15 38181
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: в Казахстане планируют пересмотреть алгоритмы по обеспечению безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что в Казахстане планируют пересмотреть алгоритмы по обеспечению безопасности после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы, передает корреспондент агентства.
Многие законодательные меры, поправки, которые ранее были приняты, мы будем пересматривать, и по результатам как расследования уголовного дела, так и проверки по поручению министра внутренних дел будет внесено представление в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, и, конечно, мы поставим вопрос о пересмотре действующих алгоритмов", - заявил Санжар Адилов.
Он подчеркнул, что сейчас созданы рабочие группы, начаты проверки, и по результатам проверок сообщат о принятых мерах.
По поручению министра мы проводим тщательную проверку работы служб безопасности, авиационных служб безопасности, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Мы видим, что необходимо принять соответствующие поправки в нормативно-правовую деятельность. Например, нахождение (...) системы обнаружения колющих и режущих (предметов. - Прим. ред.) непосредственно на входе в аэропорты и железнодорожные вокзалы, а уже не на второй линии", - добавил заместитель министра внутренних дел.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
Позже в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
12.03.2025, 10:51 42056
В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки
Расследование продолжается
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий подозревается в коррупции. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.03.2025, 10:15Суд Астаны принял решение о ликвидации фонда Кайрат Перизат 12.03.2025, 08:4743836Девять районов ВКО перешли на новый график работы 12.03.2025, 10:51В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки43586В области Жетысу руководителя департамента по регулированию естественных монополий подозревают в получении взятки 12.03.2025, 10:0442326В Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге 12.03.2025, 11:4440776Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе 06.03.2025, 11:38250561Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг 05.03.2025, 20:30230751В Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок 06.03.2025, 11:01215081В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам 05.03.2025, 13:38Общественники и жители Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить областной детский дом в Баганашиле212211Общественники и жители Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить областной детский дом в Баганашиле 05.03.2025, 19:24202716В Астане сдававшую в аренду комнаты женщину признали виновной в гибели людей в пожаре 27.02.2025, 16:17579366В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13530276Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44496086Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 01.03.2025, 08:00489426Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 11:11489266Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?