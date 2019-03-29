Токаев провел ряд встреч с руководителями госорганов

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел сегодня ряд встреч, передает Kazakhstan Today.

В частности, министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев проинформировал главу государства о результатах деятельности ведомства и планах на среднесрочный период, сообщила пресс-служба Акорды.

В свою очередь, Токаев обратил внимание на важность качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности и аэрокосмической сферы. Президент также указал на необходимость последовательного и всестороннего внедрения цифровых технологий.

Кроме того, состоялась встреча с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, в ходе которой было доложено о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и проводимой работе по кредитованию и оздоровлению финансового сектора страны. Председатель Нацбанка также проинформировал о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

Выслушав отчет, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка.

На встрече с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым обсуждалась деятельности правоохранительных органов страны.

По информации пресс-службы, президент Казахстана подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства, прав и законных интересов граждан.

Также Токаев встретился с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым, который проинформировал о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений Елбасы в рамках текущего Послания народу Казахстана и XVIII съезда партии "Нур Отан".

Президент Казахстана подчеркнул важность своевременного и эффективного выполнения государственных программ, а также реализации мер по социальной поддержке населения.

По итогам каждой встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

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