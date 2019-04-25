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Токаев провел совещание по итогам деятельности Нацбанка в 2018 году

24.04.2019, 20:46 10531
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по итогам деятельности Нацбанка в 2018 году, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства отметил позитивное влияние принимаемых мер по снижению уровня инфляции на финансовую ситуацию.
 
"Сегодня мы заслушиваем отчет о деятельности Национального банка в прошлом году. Макроэкономическая ситуация в стране достаточно стабильная. Рост ВВП в 2018 году зафиксирован на уровне 4,1%. Инфляция находилась в заданном коридоре и составила 5,3%. Правительство и Национальный банк приняли совместное заявление о преемственности проводимой макроэкономической политики", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
 
Председатель Национального банка доложил президенту о ходе исполнения его поручений.
 

По итогам недавнего решения Нацбанка базовая ставка снижена до 9%. Мы считаем, что это даст дополнительные возможности для снижения стоимости привлечения средств и в дальнейшем повлияет на ставку кредитования для предпринимательства, особенно для малого бизнеса. В рамках исполнения Вашего поручения, данного в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область, мы совместно с правительством сделали первые шаги", – сообщил Ерболат Досаев.

 
Глава государства был проинформирован о ситуации с обменным курсом тенге, влиянии на него внешних и внутренних факторов, а также о снижении внешнего долга страны и увеличении притока иностранных инвестиций.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести оценку качества активов банков и продолжить работу по реализации Программы 7-20-25.
 
По итогам совещания президент Казахстана одобрил представленный отчет и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития финансового сектора.
 
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Бакытжан Сагинтаев, помощник президента Тимур Сулейменов, первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр национальной экономики Руслан Даленов.
 

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