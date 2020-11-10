Токаев провел совещание по переводу казахского алфавита на латиницу

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложили главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов, передает Kazakhstan Today.

Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу "один звук - одна буква", закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, то есть обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства дал ряд поручений по вопросам, рассмотренным на совещании. В частности, президент отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве.

По результатам работы данной комиссии правительство должно внести в администрацию президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита.

Не стоит забывать, что создание нового алфавита - это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и представителей интеллигенции.

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