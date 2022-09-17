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Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана

16.09.2022, 17:21 14531
Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана
Фото: akorda.kz
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране. Президент отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну. 
 
Глава государства подчеркнул, что наши страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей. 
 
В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность президенту Казахстана за оказанную поддержку его страны в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений. 
 
Он высказал готовность укреплять казахстанско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран. 
 
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.
 

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Токаев примет участие в дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

17.09.2022, 12:07 3441
Токаев примет участие в дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Центральным событием станет участие главы государства в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщает Акорда. 

 
Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.
 

Рабочий визит президента РК в Самарканд завершился

16.09.2022, 20:01 12491
Рабочий визит президента РК в Самарканд завершился
Фото: telegram/БОРТ №1
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Самарканд завершился, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В аэропорту его проводил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов", - информирует телеграм-канал "Борт№1". 


 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана. 
 

Токаев пригласил президента Ирана посетить Казахстан

16.09.2022, 19:29 13326
Токаев пригласил президента Ирана посетить Казахстан
Фото: telegram/БОРТ №1
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде, встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном, и пригласил Ибрахима Раиси посетить Казахстан с ответным визитом, сообщает Акорда. 
 
Также глава государства с удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране. 
 
В ходе беседы в целях дальнейшего увеличения транзитного грузопотока отмечена важность развития потенциала железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран, а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии. 
 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов. 
 
Президент Казахстана поприветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС и высказал уверенность в том, что присоединение исламской республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе. 
 
Со своей стороны президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Ибрахим Раиси выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия. 
 

МИД Казахстана опроверг информацию о выходе страны из ОДКБ

15.09.2022, 22:14 26381
МИД Казахстана опроверг информацию о выходе страны из ОДКБ
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстана опровергло информацию о якобы планируемом выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - заявили в ведомстве. 

 
В министерстве отметили, что Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. 
 

Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана", - подчеркнули в МИД РК. 

 
Кроме того, в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере. 
 

Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в ведомстве. 

 

Токаев прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств - членов ШОС

15.09.2022, 19:44 28511
Токаев прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Telegram/БОРТ№1
САМАРКАНД. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов", - информирует телеграм-канал "Борт№1"

 
Ранее сообщалось, что 15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

 

Президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

15.09.2022, 13:01 35371
Президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане.
 

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", - сообщает Акорда.

 
Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.
 
Глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.
 
Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе. 
 
Президент Международной федерации хоккея отметил наличие у Казахстана всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.
 

Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана

15.09.2022, 11:17 37686
Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане прошли публичные слушания по вопросу переименования столицы в Астану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общественники и депутаты выступили за переименование столицы в Астану, сообщает Informburo.kz.
Как отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, в 2019 году переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан обошлось городскому бюджету в 30 млн тенге. 
 

По сравнению с 2019 годом все госорганы 100% перешли на цифровой формат документооборота. С учетом того что в 2019 году были изменения, в целом по акимату в 2019 году было потрачено на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге среди госорганов", - цитирует Ерлана Каналимова Sputnik.kz.

 
Ерлан Каналимов пояснил, что для возврата названия Астана столице деньги выделят из городского бюджета.
 

Я думаю, что в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют", - сказал он.

 

Правительство Китая передаст оборудование Казахстану для создания сельхозлаборатории

15.09.2022, 10:18 37521
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11,15 млн юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее соглашение в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан подписали министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.
 

Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

 
Отмечается, что по итогам 7 месяцев 2022 года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов.
 
Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2%, до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов.
 

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