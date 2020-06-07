Токаев провел заседание с руководством правоохранительных органов

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Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с руководством Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и аппарата Совета безопасности, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса.

Особый акцент был сделан на необходимости организации подробного разъяснения общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политический реформы", - сообщает пресс-служба Акорды.

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