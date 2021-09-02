Токаев раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Национального банка и правительство за работу по сдерживанию инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос, в чем роль наших профессиональных экономистов. Главная задача Нацбанка и правительства - это возвращение инфляции в коридор 4-6%", - заявил Токаев.

По его словам, в результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 триллиона тенге, в экономике возникла избыточная денежная масса, но существуют ниши, в которые эти деньги не поступают.

Президент также акцентировал, что чрезмерное присутствие государства в экономике серьезно сдерживает ее рост и конкурентоспособность, приводит к коррупции и незаконному лоббированию.

Госпредприятия по-прежнему доминируют во многих секторах, пользуются монопольными льготами. Мы начали решать данные проблемы. Так, в Концепции госуправления предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности", - сказал президент.

Он также сообщил, что Высшим советом по реформам одобрен новый план по приватизации и теперь нужен строгий контроль.

Но есть и другие вопросы, в частности, почему отдельные национальные компании, госпредприятия работают в убыток, а их первые руководители не несут за это ответственность. Правительству предстоит решить данную проблему", - поручил глава государства.





Напомним, после резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года.





Дополнено: Президент также отметил, что казахстанские банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе.





Поэтому предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности. Национальному банку и Агентству по финрегулированию следует подготовить пакет решений по данному вопросу. Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам", - заявил глава государства.





Кроме того, он подчеркнул, что замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, "но исключительно на рыночной основе".





Для этого нужна законодательная база. Правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка следует до конца года внести законопроект на рассмотрение в парламент", - добавил Токаев.

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