Токаев расширил полномочия госсекретаря РК

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев указом от 25 января 2022 года внес изменения в полномочия государственного секретаря Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Помимо прежних полномочий, госсекретарь теперь осуществляет следующие функции:
1) Вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики,
2) По поручению главы государства представляет его интересы:
- в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями;
- в международных отношениях;
3) Координирует деятельность:
- по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;
- консультативно-совещательных органов при главе государства, в частности, комиссий по вопросам противодействия коррупции, по госнаградам, по вопросам гражданства и других.
4) Курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
5) Координирует работу по присуждению гранта "Тауелсіздік урпактары";
6) Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее сообщалось, что новым госсекретарем Республики Казахстан назначен Ерлан Карин.