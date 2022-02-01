Система Orphus

Токаев расширил полномочия госсекретаря РК

31.01.2022, 13:20 27271
Токаев расширил полномочия госсекретаря РК
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев указом от 25 января 2022 года внес изменения в полномочия государственного секретаря Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Помимо прежних полномочий, госсекретарь теперь осуществляет следующие функции:
 
1) Вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики,
 
2) По поручению главы государства представляет его интересы:
 
  • в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями;
  • в международных отношениях;
 
3) Координирует деятельность:
 
  • по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;
  • консультативно-совещательных органов при главе государства, в частности, комиссий по вопросам противодействия коррупции, по госнаградам, по вопросам гражданства и других. 

4) Курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
 
5) Координирует работу по присуждению гранта "Тауелсіздік урпактары";
 
6) Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента.
 
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
 
Ранее сообщалось, что новым госсекретарем Республики Казахстан назначен Ерлан Карин. 
 

новости по теме

Казахстанские стандартные образцы без дополнительных испытаний будут признаваться в других странах

31.01.2022, 20:12 10151
Казахстанские стандартные образцы без дополнительных испытаний будут признаваться в других странах
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ направлен на устранение технических барьеров в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, а также обеспечение потребности государств в стандартных образцах веществ и материалов. 
 
Предусматривается создание и применение национальных и межгосударственных стандартных образцов, а также применение межгосударственных стандартных образцов без проведения дополнительных испытаний в государствах-участниках данного Соглашения. 
 
Предусматривается обязательная отмена или пересмотр нормативных правовых актов, а также иных документов, содержащих обязательные для субъектов предпринимательства требования, если регулирующий госорган своевременно не провёл анализ на предмет оценки их эффективности. 
 

Из МВД в Министерство труда и соцзащиты передано 20 функций в сфере миграции

31.01.2022, 19:06 13021
Из МВД в Министерство труда и соцзащиты передано 20 функций в сфере миграции
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - С января 2022 года указом главы государства из МВД в министерство труда и социальной защиты населения переданы 20 функций в сфере миграции. Для этого внесены изменения в Трудовой кодекс, законы "О беженцах", "О миграции населения", "О документах, удостоверяющих личность" и "Об органах внутренних дел", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, передана выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других, которые не связаны напрямую с обеспечением правопорядка, сообщает Polisia.kz.
 
Работа министерства труда и социальной защиты населения с беженцами в большей степени будет направлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоустройство.
 
Аналогичная ситуация с выдачей разрешений трудовым иммигрантам для работы в домашнем хозяйстве физических лиц - так называемых "трудовых патентов", выдаваемых через Центры обслуживания населения.
 
Все другие виды разрешений на работу иностранцев выдаются местными исполнительными органами, порядок их выдачи определяет министерство труда и социальной защиты населения.
 
В то же время, контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции. То есть после получения статуса беженца и разрешения на трудовую деятельность у физического лица, услугополучатели в обязательном порядке должны обращаться за получением разрешения на временное проживание в полицию по месту нахождения.
 

Алихан Смаилов встретился с послом КНР

31.01.2022, 17:44 16236
Алихан Смаилов встретился с послом КНР
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ – Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с послом КНР в РК Чжан Сяо, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, развитие "зеленой экономики", цифровизация, рациональное использование трансграничных рек, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Особое внимание уделено перспективам увеличения поставок в Китай экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана и наращивания приграничного взаимодействия.
 
Премьер-министр подчеркнул необходимость восстановления цепочек поставок, модернизации и обеспечения бесперебойной работы всех автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также возобновления прямого авиасообщения между РК и КНР.
 

Глава государства поставил ряд задач по "перезагрузке" экономики Казахстана и активизации торгово-экономического сотрудничества с главными внешними партнерами, в том числе с Китаем", - сказал Смаилов.

 
Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. КНР остается надежным партнером и готова оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие.
 
Китай является одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана. За 11 месяцев 2021 года объем двусторонней торговли составил более $17 млрд и вырос на 13,6%.
 

Премьер-министр провел совещание по вопросам программы действий правительства на 2022 год

31.01.2022, 17:40 17046
Премьер-министр провел совещание по вопросам программы действий правительства на 2022 год
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год с руководством ряда министерств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе главы правительства, в совещании приняли участие руководители министерств национальной экономики, сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и обороны.
 
Так, предлагаемые Министерством национальной экономики меры направлены на повышение доходов населения, развитие малого и среднего бизнеса, формирование новой инвестиционной политики, сокращение доли участия государства в экономике страны, обеспечение макроэкономической стабильности, модернизацию системы государственного управления и совершенствование тарифной политики. 
 

Представленные Министерством сельского хозяйства меры предусматривают реализацию инвестиционных проектов по закладке новых яблоневых садов, переработке мясной продукции, производству мяса птицы, рыбоводству, хранению картофеля и овощей. Планируется обеспечить сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием, удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ, совершенствовать систему субсидирования субъектов АПК, реформировать ветеринарную систему. Будут приняты меры по внедрению в производство современных ресурсосберегающих технологий, развитию семеноводства и кормопроизводства", - сообщили в пресс-службе.

 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов предложило меры по снижению выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, восстановлению нарушенных земель, ликвидации "исторических" загрязнений, совершенствованию системы управления отходами, восстановлению озер, цифровизации водной инфраструктуры, развитию рыбной отрасли. Будут пересмотрены ставки утилизационного сбора.
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует принять меры по реформированию организационно-штатной структуры воинских частей гражданской обороны, укреплению материально-технического и социального обеспечения органов гражданской защиты.
 
Министерство обороны примет меры по реализации первоочередных задач по реформированию Вооруженных Сил. В целях повышения боеготовности и боеспособности войск предусмотрены меры по увеличению численности личного состава, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, обустройству необходимой военной инфраструктурой.
 
Ранее сообщалось, что в правительстве рассмотрена программа действий властей на 2022 год.
 

Президент дал ряд поручений акиму Нур-Султана

31.01.2022, 16:39 19611
Президент дал ряд поручений акиму Нур-Султана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Глава государства принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. 
 
Президенту доложили о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций.
 
Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи. 
 
В текущем году будет построено 10 тысяч социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в три раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов - долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.
 
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

 

Айнура Сергазиева назначена зампредом Агентства по делам госслужбы

31.01.2022, 15:37 25121
Айнура Сергазиева назначена зампредом Агентства по делам госслужбы
Фото: zerde.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Айнура Сергазиева назначена заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Сергазиева 1991 года рождения. Окончила Алматинский университет энергетики и связи по специальности "Радиотехника, электроника и телекоммуникации".
 
С 2010 по 2013 год работала специалистом среднеучебной квалификации в НАО "Алматинский университет энергетики и связи". С 2013 по 2015 год являлась специалистом высшей учебной квалификации, заведующей сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы в Алматинском университете энергетики и связи.
 
С 2016 по 2018 год - специалист/ведущий специалист АО "Национальные информационные технологии". 
 
С 2018 года работала в Национальном инфокоммуникационном холдинге "Зерде" главным менеджером проектов, менеджером программ, руководителем направления Госпрограммы, ответственным секретарем и управляющим директором.
 

Президент подписал указ о назначении Досаева акимом Алматы

31.01.2022, 15:17 28236
Президент подписал указ о назначении Досаева акимом Алматы
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерболата Досаева акимом Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

 
Прежний аким Алматы Бакытжан Сагинтаев указом главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает Акорда
 
Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алма-Ате. 
 
В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в Алма-Ате. Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана. 
 
В 1997 году занимал должность заместителя председателя правления ЗАО "Банк ТуранАлем", председателя правления ЗАО "АТФ Банк". 
 
В 1998 году работал в должности советника премьер-министра РК. 
 
В 1998 году занимал должность вице-министра энергетики, индустрии и торговли РК. 
 
В 2000 году был вице-министром финансов РК. 
 
В 2001 году председательствовал в совете директоров Банка развития Казахстана. 
 
В 2001-2003 годы работал в должности председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. 
 
В 2003-2004 годы занимал должности министра финансов РК; управляющего Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане; члена правления Национального банка РК. 
 
В 2004-2006 годы - министр здравоохранения РК. 
 
В 2006-2012 годы - председатель совета директоров АО "КазИнвестБанк". 
 
С 25 сентября 2012 года - министр экономического развития и торговли РК. 
 
С 16 января 2013 года - министр экономики и бюджетного планирования РК. 
 
6 августа 2014 года указом президента РК назначен министром национальной экономики РК. 
 
В 2016-2017 годы - глава национального холдинга "Байтерек". 
 
С августа 2017 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан. 
 
С 25 февраля 2019 года занимал должность председателя Национального банка РК. 
 
Напомним, 13 января появилась петиция об отставке Сагинтаева, по состоянию на 31 января ее подписали более 26 тыс. человек.
 

Токаев примет участие в церемонии открытия Олимпиады

31.01.2022, 14:44 29406
Токаев примет участие в церемонии открытия Олимпиады
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР 4-5 февраля посетит Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
Кроме того, по его информации, в рамках визита президент Казахстана проведет переговоры с лидером Китая. 
 
Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Для участия в Играх казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта. 
 
Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов