Президент РК поручил принять меры для поддержки заемщиков без ущерба финсектору

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности поручил президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании участников Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства напомнил о трагическом событии в сентябре этого года, когда во время принудительного выселения заемщик открыл стрельбу и убил пять человек.
Трагедия обнажила проблему системного неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенства и непрозрачности изъятия и адекватной оценки банками заложенной недвижимости. Сегодня 540 тыс. наших сограждан имеют просроченную более чем на 90 дней, задолженность общим объемом 354 млрд тенге", - сообщил президент.
По словам Токаева, необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору.
Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трёх месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительно трёх месяцев в рамках исполнительного производства", - отметил президент.
Также он предложил ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости, а период просрочки не повышает шести месяцев.
Если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, ее остаток должен списываться, но только при условии, что у должника нет другого имущества и его доход не превышает двукратный размер МЗП.
Президент также потребовал обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов.
Заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно продаваться ниже 70% от его оценочной стоимости. Вместе с тем, на такие торги нельзя допускать залогодержателей - банки, а также их работников, аффилированных с ними, и доверенных лиц. Необходимо исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников", - заключил президент.
Он также поручил ужесточить требования к оценщикам и создать реестр неблагонадежных оценщиков.
Опыт работы должен составлять не менее трёх лет. При этом оценщики каждые три года должны проходить курсы повышения квалификации", - сказал Токаев.
По словам главы государства, соответствующий пакет законодательных норм правительство и Нацбанк должны предоставить до конца текущего года.