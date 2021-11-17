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Президент РК поручил принять меры для поддержки заемщиков без ущерба финсектору

16.11.2021, 16:53 44389
Президент РК поручил принять меры для поддержки заемщиков без ущерба финсектору
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности поручил президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании участников Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства напомнил о трагическом событии в сентябре этого года, когда во время принудительного выселения заемщик открыл стрельбу и убил пять человек. 
 

Трагедия обнажила проблему системного неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенства и непрозрачности изъятия и адекватной оценки банками заложенной недвижимости. Сегодня 540 тыс. наших сограждан имеют просроченную более чем на 90 дней, задолженность общим объемом 354 млрд тенге", - сообщил президент. 

 
По словам Токаева, необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору. 
 

Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трёх месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительно трёх месяцев в рамках исполнительного производства", - отметил президент.

 
Также он предложил ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости, а период просрочки не повышает шести месяцев.
 
Если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, ее остаток должен списываться, но только при условии, что у должника нет другого имущества и его доход не превышает двукратный размер МЗП.
 
Президент также потребовал обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов. 
 

Заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно продаваться ниже 70% от его оценочной стоимости. Вместе с тем, на такие торги нельзя допускать залогодержателей - банки, а также их работников, аффилированных с ними, и доверенных лиц. Необходимо исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников", - заключил президент.

 
Он также поручил ужесточить требования к оценщикам и создать реестр неблагонадежных оценщиков. 
 

Опыт работы должен составлять не менее трёх лет. При этом оценщики каждые три года должны проходить курсы повышения квалификации", - сказал Токаев.

 
По словам главы государства, соответствующий пакет законодательных норм правительство и Нацбанк должны предоставить до конца текущего года. 
 

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Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 5995
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ -17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 5401
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии МИД РК

17.11.2021, 18:28 9262
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - 18 ноября 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений", - написал в Facebook Берик Уали. 

 
Также будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.

 

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