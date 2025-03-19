18.03.2025, 14:24 47231
Токаев сделал замечания профильным ведомствам на заседании Совбеза
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал подробности прошедшего заседания Совета безопасности Республики Казахстан под руководством главы государства.
По словам Руслана Желдибая, в ходе заседания состоялся предметный разговор с критическими замечаниями в адрес всех профильных ведомств. Глава государства указал на необходимость усиления совместной скоординированной работы, направленной на противодействие экстремизму, терроризму, а также укрепление национальной безопасности во всех ее проявлениях.
Президент выступил с анализом состояния дел в этих сферах, отметив чрезвычайную важность организации работы на основе концепции "Закон и порядок".
Он также подчеркнул исключительную актуальность обеспечения продовольственной и экологической безопасности, развития цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью решения проблем, волнующих граждан страны.
По итогам заседания глава государства поручил правительству направить усилия на реализацию программы строительства Справедливого Казахстана в интересах всего общества.
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18.03.2025, 21:04 25586
РК и КНР обсудили вопросы взаимодействия по выпуску панда-бондов на китайском рынке
Вице-министр финансов Казахстана встретился с представителями Народного банка Китая
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Пекин. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан - Китай" вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил провел двусторонние встречи с представителями Народного банка Китая, Эксимбанка Китая и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает пресс-служба Минфина РК.
Во время встречи с заместителем председателя Народного банка Китая Лу Лэй стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на международных финансовых рынках, о развитии двустороннего финансового сотрудничества и договорились о взаимодействии по выпуску панда-бондов на китайском рынке.
С вице-президентом Эксимбанка Китая Ван Кан Даурен Кенбеил обсудил финансирование и реализацию инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до Астаны с насосно-фильтровой станцией № 4, новых линий метро в Алматы, а также модернизацию таможенной инфраструктуры пунктов пропуска.
Кроме того, вопросы развития экономического сотрудничества, подписания рамочного соглашения о партнерстве и подготовки новой программы по бюджетной поддержке были рассмотрены на встрече с главным инвестиционным директором АБИИ Константином Лимитовским.
По итогам встреч стороны выразили уверенность в реализации совместных проектов, дальнейшем развитии партнерства и достижении взаимовыгодных целей.
18.03.2025, 19:46 27106
В Казахстане обсуждают концепцию региональной политики
Документ доступен для публичного обсуждения до 7 апреля
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" размещен проект постановления правительства "Об утверждении Концепции региональной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы". Документ доступен для публичного обсуждения до 7 апреля.
Документ определяет ключевые направления развития регионов страны, направленные на достижение сбалансированного территориального роста и повышение качества жизни граждан.
В постановлении предусматривается развитие регионов с учетом их особенностей: крупные города формируют экономические центры роста, а малые города и сельские территории требуют дополнительных мер для улучшения инфраструктуры и создания рабочих мест. К 2030 году в развитии регионов и реализации региональной политики произойдут качественные изменения, способствующие повышению качества жизни граждан страны, а также долгосрочному и устойчивому развитию национальной экономики. Видение развития регионов и реализации региональной политики охватывает три основных направления: обеспеченность населения регионов качественной базовой инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной) и комфортной городской средой, реализованный экономический потенциал в промышленности, АПК и транспортно-логистическом комплексах, туризме, а также эффективное институциональное обеспечение развития регионов.
18.03.2025, 17:40 32646
Казахстан и Китай договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов
Фото: Минводы РК
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Пекин. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана и Министерство водного хозяйства КНР впервые подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, сообщает пресс-служба Минводы РК.
По данным ведомства, документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.
Год назад, во время рабочей поездки в КНР, мы достигли договоренности с китайской стороной о подписании меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании. Сразу же началась разработка документа, который был подписан сегодня. Кооперация в вопросах водных ресурсов поспособствует их более эффективному использованию, внедрению передовых технологий учета и экономии воды, повышению квалификации специалистов водной отрасли", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее Всемирный банк и Казахстан заключили партнерство по сохранению водных ресурсов.
18.03.2025, 16:52 37911
Бектенов отчитался перед президентом о противопаводковых мероприятиях
Мониторинг за ситуацией, по словам премьера, осуществляется в круглосуточном режиме
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о противопаводковых мероприятиях в рамках работы Республиканского штаба. Мониторинг за ситуацией, по словам премьера, осуществляется в круглосуточном режиме. Подготовлены свыше 37 тыс. сотрудников и 13 тыс. единиц техники.
Говоря об экономических показателях, Бектенов отметил, что за январь-февраль текущего года рост экономики составил 5,4%.
Он также доложил о ходе исполнения задач, поставленных главой государства на четвертом заседании Национального курултая, касающихся осуществления крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.
18.03.2025, 15:45 41606
Токаев и Мирзиёев обсудили график предстоящих встреч
Главы государств обменялись поздравлениям в преддверии Наурыза
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим весенним праздником Наурыз, пожелав братским народам мира и процветания, сообщает Акорда.
В ходе разговора Касым-Жомарт Токаев отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.
Кроме того, стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также был обсужден график предстоящих встреч.
18.03.2025, 15:13 43646
Саткалиев возглавил Агентство по атомной энергии
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алмасадам Саткалиев освобожден от должности министра энергетики Казахстана, он возглавил вновь созданное Агентство по атомной энергии.
Указом главы государства Алмасадам Саткалиев назначен председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщили в Акорде.
Ранее глава государства подписал указ о создании Агентства по атомной энергии. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
18.03.2025, 15:07 44756
Президент подписал указ о создании Агентства по атомной энергии
Фото: Pixabay
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Акорда.
Образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Председателем вновь созданного агентства президент назначил Алмасадама Саткалиева. Указом главы государства он освобожден от должности министра энергетики РК.
Напомним, о решении создать Агентство по атомной энергии глава государства сообщил на заседании Национального курултая 14 марта.
18.03.2025, 13:41 33666
Закон о воинской службе в резерве подписал президент
Фото: Минобороны РК
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал изменения в закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, сообщает Акорда.
Ранее закон о резервной воинской службе одобрили сенаторы. Новые нормы законодательно закрепляют права, обязанности, а также социальные гарантии военных резервистов.
Новые нормы предусматривают формирование института "военных резервистов", которые во время занятий или сборов приобретают статус военнослужащих. Законодательно закрепляются их права, обязанности, а также социальные гарантии.
Также закон предусматривает:
- индексацию пенсий военнослужащим, уволенным до 2016 года;
- для резервистов - ужесточение ответственности за воинские преступления;
- запрет на зачисление в резерв для граждан, проходящих службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающих вахтовым методом либо на сменной работе.
Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии и позволит повысить боевую готовность формируемых подразделений.
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