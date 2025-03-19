Токаев сделал замечания профильным ведомствам на заседании Совбеза

Глава государства указал на необходимость усиления работы, направленной на противодействие экстремизму, терроризму, а также укрепление национальной безопасности

Фото: Акорда

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай - Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал подробности прошедшего заседания Совета безопасности Республики Казахстан под руководством главы государства.





По словам Руслана Желдибая, в ходе заседания состоялся предметный разговор с критическими замечаниями в адрес всех профильных ведомств. Глава государства указал на необходимость усиления совместной скоординированной работы, направленной на противодействие экстремизму, терроризму, а также укрепление национальной безопасности во всех ее проявлениях.





Президент выступил с анализом состояния дел в этих сферах, отметив чрезвычайную важность организации работы на основе концепции "Закон и порядок".





Он также подчеркнул исключительную актуальность обеспечения продовольственной и экологической безопасности, развития цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью решения проблем, волнующих граждан страны.





По итогам заседания глава государства поручил правительству направить усилия на реализацию программы строительства Справедливого Казахстана в интересах всего общества.