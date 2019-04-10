Токаев сегодня выступит с видеообращением к казахстанцам

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с видеообращением, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 9 апреля текущего года, в 13.00 по времени города Нур-Султана, в эфире республиканских телеканалов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам страны", - сообщила пресс-служба главы государства.

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