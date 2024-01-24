23.01.2024, 09:47 47691
Токаев совершит рабочую поездку в Алматы 24-25 января
Он проведет совещание по ситуации в городе
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе", - уточнил Уали.
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23.01.2024, 21:26 28756
В Казахстане появятся новые меры поддержки экспортеров
Пописан закон, предусматривающий создание экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", сообщает пресс-служба Акорды.
Документ направлен на создание экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, которое будет юридическим лицом, определяемым решением правительства РК. Экспортно-кредитное агентство будет функционировать в форме акционерного общества со 100-процентным государственным участием.
Законом предусматривается выведение экспортно-кредитного агентства из регулирования закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора.
23.01.2024, 19:45 33371
Назначен глава департамента полиции Жетысуской области
Должность получил Саркытбай Кусаинов
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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента приказом МВД РК на должность начальника департамента полиции Жетысуской области назначен полковник полиции Саркытбай Кусаинов Саркытбай, сообщает пресс-служба ДП региона.
Полковник полиции Кусаинов родился 22 сентября 1973 года в Алматы. Начал работу в органах внутренних дел в 1995 году.
Трудовую деятельность проходил на различных должностях от оперативного сотрудника до руководителя подразделений. До настоящего времени занимал должность заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.
23.01.2024, 16:36 43766
Токаев заявил о необходимости укрепления отношений между тюркоязычными государствами
Президент и член совета старейшин ОТГ обсудили реализацию программы "Тюркская эпоха!"
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля, дипломата, члена совета старейшин Организации тюркских государств Икрама Адырбекова, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации основных направлений программы "Тюркская эпоха!" (TURKTIME!), которую Казахстан в качестве председателя представил на X саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.
Глава государства указал на необходимость укрепления отношений между тюркоязычными государствами в культурной, духовной, исторической, политической и экономической сферах. По его мнению, особое внимание следует уделить открытию филиалов университетов, проведению совместных научных исследований, продвижению общих ценностей, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как финансы, искусственный интеллект, IT и аэрокосмическая промышленность.
В свою очередь Икрам Адырбеков рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для развития Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира и города, сыгравшего особую роль в истории всех тюркских народов.
Президент выразил уверенность в том, что совет старейшин Организации тюркских государств внесет существенный вклад в повышение эффективности взаимодействия между братскими странами", - добавили в Акорде.
23.01.2024, 16:11 45911
Часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 17 января 2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании всех сделок с имуществом комплекса "Холдинг Алматы жылу" (ныне рынок "Байсат"), недействительными, сообщили в прокуратуре Алматы.
В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении неактуального отчета об оценке имущества четырехлетней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения", - сказано в сообщении прокуратуры.
Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью, превышающей 4 тысячи квадратных метров и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой" и ТОО "Astana Finansial Group", принадлежащих Бауыржану Нурсултану - сыну Кайрата Сатыбалды, рассказали в прокуратуре.
Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка "Байсат".
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В настоящее время еще одно дело в отношении Сатыбалдыулы по отмыванию доходов находится в суде.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении.
23.01.2024, 15:30 47791
Qarmet намерен почти на 50% увеличить объемы добычи угля
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Qarmet", руководителя группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, сообщает Акорда.
На встрече с предпринимателем президент Казахстана подчеркнул особую важность обеспечения безопасности сотрудников предприятия, проведения существенной модернизации оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.
Он также уделил особое внимание вопросам экологии в регионе, отметив необходимость принятия кардинальных мер по оздоровлению экологической ситуации в Темиртау путем перевода оборудования на газ.
Глава государства отметил важность проведения комплекса мер по созданию безопасных условий труда и поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов, в том числе направленных на улучшение экологии.
В свою очередь Андрей Лаврентьев проинформировал президента о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда.
Он также доложил о проведенной встрече руководства Qarmet с профсоюзом металлургов и угольщиков, в ходе которой были обсуждены условия труда, а также вопросы дальнейшей кооперации в принятии важных для коллектива решений. По итогам встречи было подписано соглашение о совместной разработке будущего коллективного договора между компанией и сотрудниками.
Лаврентьев заявил о цели Qarmet по увеличению объема производства и возвращению статуса одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году. Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% - до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% - до 5 млн тонн и добычи угля на 47% - до 9 млн тонн в год.
Вместе с тем предприниматель проинформировал главу государства о результатах деятельности и планах развития машиностроительного предприятия Allur. В 2023 году завод произвел более 90 тысяч единиц техники, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. В марте текущего года стартует мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix. Ведется наладка оборудования для серийного выпуска автомобилей Škoda. В индустриальной зоне Костаная строится современный завод Kia Qazaqstan мощностью 70 тыс. машин в год.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах. Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
12 января руководство Qarmet запретило добычу на шахте имени Костенко во избежание повторения трагедии.
23.01.2024, 13:32 54431
Институту сейсмологии выделят 5 млрд тенге на соответствующее оснащение - Минобразования
Фото: seismology.kz
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На финансирование Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан планируют выделить порядка 4-5 млрд тенге, сообщил в кулуарах правительства министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек.
Сейчас мы предварительно закладываем порядка 4-5 млрд тенге. Но сумма будет уточняться позже, после заседания научно-технической комиссии", - рассказал министр науки Казахстана.
По его словам, недостаточный уровень финансирования и научного потенциала института стали очевидны только после землетрясения, произошедшего ночью 23 января.
С прошлого года у нас была отдельная программа, в этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение, усиление кадрового потенциала. По договоренности с МЧС мы также закладываем отдельное финансирование для поддержки этого института", - добавил Саясат Нурбек.
Между тем ресурс Protenge сообщает, что в Алматы в минувшем году освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако этой ночью она не сработала.
"Контракт на 1,1 млрд тенге ДЧС Алматы подписал еще в 2022 году, договор исполнили, деньги выплатили в конце 2023 года. В документах сказано, что система должна выдавать сигнал о приближении разрушительной сейсмической волны в Алматы в автоматическом режиме и заблаговременно оповещать население с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города", - пишет паблик.
На вопрос, почему же система не сработала, начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, что сирены включаются только при землетрясениях от 5,5 балла. В Алматы было зафиксировано от 4 до 5 баллов.
Включать сирену не было необходимости и смысла, она бы больше создала ажиотажа и было бы больше шуму",- заявил Атыгаев.
Почему казахстанцев не оповестили хотя бы по СМС - неясно, пишет паблик.
Ранее о несработавшей системе высказался премьер-министр Алихан Смаилов.
Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2-го, 3-го этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения", - заявил глава правительства.
Он поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений.
Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях, а после них пришло сообщение, что магнитуда составила 6,2. Т.е. телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов сегодня в первом часу ночи ощутили жители Алматы. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Позже казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков.
По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 44 человека. Люди обратились за медицинской помощью с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления и растяжения конечностей. Также сообщалось о 6 пострадавших в результате землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены. Сегодня на брифинге сейсмологи заверили, что сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается.
23.01.2024, 10:44 62561
Генпрокуратура взяла на контроль расследование трагедии в Майкаине
Фото: скриншот из видео
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Павлодар. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование трагедии на территории АО "Майкаинзолото" находится на контроле Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.
Следственным управлением департамента полиции Павлодарской области расследуется уголовное дело по статье 277, часть 3, УК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ) по факту происшествия, имевшего место 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в поселке Майкаин Баянаульского района", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день.
Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры.
С места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей. В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой.
В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.
В рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения. По делу назначен ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала", - сообщили в ведомстве.
23.01.2024, 10:10 64896
Премьер-министр РК дал ряд поручений после землетрясения в Алматы
Фото: скриншот с видео
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2-го, 3-го этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения. Необходимо четко информировать о последовательности действий граждан в подобных ситуациях. Полагаю, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий", - сказал Смаилов.
Он поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.
В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность", - сказал премьер.
Кроме того, он поручил Министерству здравоохранения и акимату Алматы принять необходимые меры для обеспечения лечения пострадавших.
Службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле. Наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения", - сказал Смаилов.
Напомним, землетрясение было зафиксировано в 00.09 23 января в 264 км от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что подземные толчки ощущались в Алматы силой 5 баллов, Шымкенте - 2 балла, Жамбылской области - 2-3 балла и области Жетысу - 4 балла.
По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. В МЧС был незамедлительно развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС", - сказал глава МЧС.
Он отметил, что силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения находятся в полной готовности.
Сейсмопрогнозной комиссией на территории Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи МЧС просит жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации", - отметил Сырым Шарипханов.
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