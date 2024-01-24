Токаев совершит рабочую поездку в Алматы 24-25 января

Андрей Лаврентьев проинформировал президента о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Qarmet", руководителя группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Qarmet", руководителя группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, сообщает Акорда.





На встрече с предпринимателем президент Казахстана подчеркнул особую важность обеспечения безопасности сотрудников предприятия, проведения существенной модернизации оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.





Он также уделил особое внимание вопросам экологии в регионе, отметив необходимость принятия кардинальных мер по оздоровлению экологической ситуации в Темиртау путем перевода оборудования на газ.





Глава государства отметил важность проведения комплекса мер по созданию безопасных условий труда и поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов, в том числе направленных на улучшение экологии.





В свою очередь Андрей Лаврентьев проинформировал президента о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда.





Он также доложил о проведенной встрече руководства Qarmet с профсоюзом металлургов и угольщиков, в ходе которой были обсуждены условия труда, а также вопросы дальнейшей кооперации в принятии важных для коллектива решений. По итогам встречи было подписано соглашение о совместной разработке будущего коллективного договора между компанией и сотрудниками.





Лаврентьев заявил о цели Qarmet по увеличению объема производства и возвращению статуса одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году. Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% - до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% - до 5 млн тонн и добычи угля на 47% - до 9 млн тонн в год.





Вместе с тем предприниматель проинформировал главу государства о результатах деятельности и планах развития машиностроительного предприятия Allur. В 2023 году завод произвел более 90 тысяч единиц техники, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. В марте текущего года стартует мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix. Ведется наладка оборудования для серийного выпуска автомобилей Škoda. В индустриальной зоне Костаная строится современный завод Kia Qazaqstan мощностью 70 тыс. машин в год.





Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.





Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал , что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах. Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.



