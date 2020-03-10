Токаев утвердил Концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с документом, правительству РК поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента. Указ вводится в действие со дня подписания.

Как отмечается в Концепции, современная система международных отношений переживает сложную трансформацию. В частности, наблюдается кризис доверия и повышение конфликтности, в том числе вследствие снижения функциональности многосторонних институтов безопасности и диалога, низкой эффективности механизмов превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования. В мировом масштабе происходит столкновение двух основных тенденций - глобализма и национализма, что создает серьезные риски для средних и малых государств. Возникают новые факторы влияния на геополитику и геоэкономику, в том числе связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий, феноменами гибридных и кибервойн.

Наблюдается увеличение разрыва в экономическом и технологическом развитии между странами и регионами, уязвимость глобальной финансовой системы, ужесточение торговых и валютных войн, санкционное противостояние.

Эти и другие факторы оказывают серьезное влияние на концептуальные и практические подходы в области внешней политики Казахстана.

Согласно Концепции, на фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки и инвестиционные потоки Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии.

В условиях динамично меняющейся глобальной и региональной обстановки важно обеспечить более эффективное и системное продвижение международных инициатив Казахстана на основе прагматизма, системного анализа в целях получения конкретных результатов для страны и мира.

В рамках реализации Концепции Казахстан намерен наращивать усилия по формированию политически стабильного, экономически устойчивого и безопасного пространства вокруг страны.

Планируется обеспечение нового уровня "экономизации" внешней политики, дальнейшее укрепление позиций Казахстана в системе мирохозяйственных связей; активизация "гуманитарной дипломатии", популяризация позитивного образа страны в мировом сообществе.

Также Концепция предполагает налаживание эффективной системы коммуникаций с широкой казахстанской общественностью по вопросам внешней политики; совершенствование работы по обеспечению защиты личных и семейных прав граждан, законных интересов физических и юридических лиц РК за рубежом.

Экономическая дипломатия, в частности, предусматривает привлечение международных ресурсов и потенциала к процессам структурной трансформации национальной экономики, в том числе в рамках реализации программ индустриализации и развития "экономики простых вещей". Расширение международного сотрудничества для привлечения качественных иностранных инвестиций в базовые отрасли экономики: машиностроение и приборостроение, АПК, легкую промышленность, производство стройматериалов, горнодобывающую промышленность, транспорт и логистику, здравоохранение, образование, туризм, нефтегазохимию и нефтепереработку, нефтесервисную отрасль, агрохимическую промышленность, цветную металлургию.

Содействие трансферу передовых зарубежных технологий в Казахстан. Продвижение бренда Казахстана в качестве открытой юрисдикции для международного партнерства в новых высокотехнологичных отраслях, в том числе в свете Госпрограммы "Цифровой Казахстан", развития секторов "искусственного интеллекта", "больших данных" и других смежных направлений.

Содействие казахстанским инвесторам и товаропроизводителям в реализации проектов на зарубежных рынках, противодействие их дискриминации со стороны государственных органов других стран.

Содействие расширению номенклатуры, объемов и географии национального экспорта в первую очередь несырьевого, в том числе с учетом приоритетов разрабатываемой "Государственной программы торговой политики до 2025 года" и ее последующих редакций. Участие в выработке и внедрении международных стандартов качества, содействие снятию тарифных, нетарифных и защитных мер, препятствующих экспорту казахстанских товаров и услуг.

Развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на региональном и местном уровне, в том числе на базе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" и другое.

В качестве приоритетов в области региональной и многосторонней дипломатии обозначено дальнейшее развитие союзнических отношений с Российской Федерацией, всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, стратегических взаимоотношений с государствами Центральной Азии, расширенного партнерства и сотрудничества с Европейским союзом (ЕС) и государствами-членами ЕС.

Также продолжение тесного взаимодействия с государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в установленных Договором о ЕАЭС сферах. Оптимизация подходов к ведению переговорного процесса в рамках ЕАЭС в целях полноценного учета долгосрочных национальных интересов Казахстана. Развитие двустороннего и многостороннего взаимодействия с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

Расширение многостороннего диалога и сотрудничества в регионе Центральной Азии, важность которого в евразийских и глобальных процессах неуклонно возрастает.

В числе приоритетов также укрепление существующих форматов взаимодействия государств Центральной Азии с внешними партнерами, сохранение стабильности и расширение сотрудничества в Каспийском регионе на основе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, активизация взаимовыгодных связей с ведущими государствами Европы вне ЕС. Укрепление отношений со странами Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки. Развитие сотрудничества со странами Северной и Южной Америки, Карибского бассейна и Африки, а также региональными организациями с их участием. Укрепление взаимодействия с международными и региональными экономическими и финансовыми организациями.

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