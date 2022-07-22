Токаев предложил принять Концепцию взаимодействия стран ЦА

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ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - В Чолпон-Ате началась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии.
Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций секретарей советов безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики", - предложил президент.
Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.
На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов", - убежден Токаев.
По мнению главы государства, сегодня важнейшей миссией Центральной Азии является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики.
Он отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшняя встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент РК.
Токаев заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.