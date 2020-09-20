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Токаев внес дополнение в указ о моратории на проверки

19.09.2020
Токаев внес дополнение в указ о моратории на проверки
Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев внес дополнение в указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today. 
 
Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, в указ президента "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" пункт 1 дополнен подпунктом 12) следующего содержания:
 

12) объектов государственного аудита и финансового контроля".

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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