Токаев внес изменения в закон по вопросам интеллектуальной собственности

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды , президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности.

Были предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

А также предлагалось введение нового объекта интеллектуальной собственности - "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед",

Кроме того, вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.