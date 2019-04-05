Токаев возложил цветы у Могилы неизвестного солдата в Москве

Президент Казахстана возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата и почтил память героев, павших в Великой Отечественной войне. По завершении церемонии глава государства провел смотр прохождения Почетного караула торжественным маршем, сообщила пресс-служба Акорды.
Мемориальный архитектурный комплекс "Могила неизвестного солдата", сооруженный в 1967 году в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, расположен у стен Кремля в Александровском саду. Комплексу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства