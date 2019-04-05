Токаев возложил цветы у Могилы неизвестного солдата в Москве

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Москве, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата и почтил память героев, павших в Великой Отечественной войне. По завершении церемонии глава государства провел смотр прохождения Почетного караула торжественным маршем, сообщила пресс-служба Акорды.

Мемориальный архитектурный комплекс "Могила неизвестного солдата", сооруженный в 1967 году в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, расположен у стен Кремля в Александровском саду. Комплексу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.

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