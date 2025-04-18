Токаев вручил орден "Достык" митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Награда была вручена священнослужителю по случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане

Фото: Акорда

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық" I степени, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық" I степени, сообщает Акорда





Награда была вручена священнослужителю по случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия





Глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с наступающим праздником Пасхи.





Он подчеркнул значительный вклад православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны.