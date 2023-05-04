03.05.2023, 18:17 39966
Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана
Завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Также в рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Ранее Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола.
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03.05.2023, 21:27 29446
В Атырауской области планируется вернуть государству 210 тысяч гектаров земель
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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году планируется вернуть государству 210 тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщает "АЖ".
До настоящего времени было выдано 21 предписание гражданам, не освоившим земельные участки по целевому назначению. За несоблюдение требований Земельного кодекса РК и использование земельных участков с нарушением законодательства департаментом выдано 18 предписаний.
В соответствии с поручением президента РК нашему департаменту было дано поручение вернуть государству 200 тысяч гектаров неиспользуемых земельных участков. В прошлом году было возвращено 185 земельных участков. Их общая площадь составляет 206 209,90 га, из них 15 416 га под вспашку, 190 693,90 га под пастбища и 100 га участков иного назначения. В этом году в области планируется вернуть государству ещё 210 тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения", - рассказала сообщила руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Атырауской области Гульзия Курманова.
По ее словам, на сегодня возвращено 56 участков общей площадью 17 296,20 га, в том числе 40 га под вспашку, 16 864,95 га под пастбища и 391,25 га участков иного назначения.
Напомним, с начала этого года территориальными подразделениями Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрирована 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тысяч га, по результатам которых внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи га.
Вместе с тем государству в этом году уже возвращено 891,7 тысячи га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписания об устранении нарушений земельного законодательства.
03.05.2023, 20:39 30011
Рост подростковой преступности обсудили в правительстве
По итогам 2022 года наблюдается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 13,5%, по тяжким преступлениям - на 36,5%
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы безопасности объектов образования и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба главы правительства.
По поручению главы государства процесс обеспечения детсадов, школ и других учебных заведений камерами наблюдения, подключенными к ЦОУ, тревожными кнопками, а также лицензированной охраной должен завершиться до наступления нового учебного года.
Согласно инструкции по организации антитеррористической защиты образовательных объектов учебные заведения с численностью учеников и персонала свыше 100 человек должны быть оснащены видеонаблюдением и оповещением, от 300 до 700 человек - иметь тревожные кнопки и камеры, подключенные к ЦОУ, а свыше 700 человек - обслуживаться лицензированными охранными агентствами.
Однако не все регионы укладываются в обозначенные сроки. Значительно запаздывают Алматинская и Туркестанская области, где вопросы выделения финансовых средств на подключения камер к ЦОУ и обеспечения профессиональной охраной до сих пор остаются открытыми. "Обеспечение безопасности детей и подростков - вопрос, к которому необходимо подходить со всей серьезностью. До 1 сентября все регионы должны технически оснастить свои учебные заведения и заключить необходимые договоры. Ответственность за безопасность детей должна быть возложена на руководителей учреждений образования. Эти меры вводятся не для проверяющих органов. Они учитывают интересы детей, направлены на их защиту", - отметил Алтай Кульгинов.
По результатам обсуждения вице-премьер поручил ответственным госорганам принять меры по внесению изменений в Инструкцию по организации антитеррористической защиты образовательных объектов в части усиления требований к инженерно-техническому оборудованию, а также распространить памятки, предусмотреть ролики и провести учения по безопасному поведению детей. Кроме того, акиматы должны до конца мая решить вопросы финансирования оснащения учебных заведений системами безопасности.
Не менее актуальным остается вопрос подростковой преступности. По данным Генпрокуратуры РК, по итогам 2022 года наблюдается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 13,5%, по тяжким преступлениям увеличение составляет 36,5%.
Основными причинами, влияющими на проблему, Министерство просвещения называет отстранение родителей от воспитательного процесса в семье и негативного влияния интернет-контента. Большие опасения вызывает увеличение случаев буллинга. В этой связи планируется усилить службу психологической помощи в школах, а также повысить профессиональную квалификацию специалистов.
Немаловажное значение в ухудшении криминогенной обстановки среди несовершеннолетних играет представленность подростков самим себе.
Рост преступности среди несовершеннолетних происходит, и эту проблему нужно решать. Необходимо наладить систематическую работу, находить новые форматы вовлечения детей во внеурочную деятельность, изучать международный опыт противодействию буллингу, разработать программу обучения педагогов методам составления социального портрета семьи, электронное анкетирование по определению уровня тревожности ребенка", - подчеркнул вице-премьер.
В завершение совещания Алтай Кульгинов дал ряд поручений заинтересованным центральным и местным исполнительным органам, в том числе проанализировать деятельность Комиссий по делам несовершеннолетних для усиления межведомственного взаимодействия по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних и ускорить принятие Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы.
03.05.2023, 16:11 45106
Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя аппарата правительства
Фото: primeminister.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кундызбек Абдрасилов назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.
Кундызбек Абдрасилов родился 16 ноября 1982 года.
Окончил университет "Аулие-ата" и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.
Занимал различные должности в АО "Национальные информационные технологии", Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики. Возглавлял секретариат министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.
В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем департамента по статистике города Астаны.
В разные годы был советником министра финансов, заместителя премьер-министра, премьер-министра РК.
До настоящего времени работал заведующим секретариатом премьер-министра РК.
03.05.2023, 10:17 63756
Защитные сооружения в Алматы вернут государству
Аким дал также поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с управлением госактивов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность, сообщает акимат Алматы.
Одно из таких сооружений гражданской обороны находится в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых.
Глава города дал также поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб.
Напомним, в Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению.
02.05.2023, 20:33 86566
В правительстве обсудили совершенствование механизмов управления жилыми домами
На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Отметим, соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.
На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тысяч МЖД.
В ходе обсуждения членами совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.
На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.
19 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.
Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - высказался президент на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
02.05.2023, 19:24 90071
Безвизовый режим для граждан Китая не дает права на работу в Казахстане - Смадияров
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Смадияров подчеркнул, что соглашение только планируется подписать, оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами. Также он напомнил, что граждане Китая с лета 2022 года могут посещать Казахстан без визы на срок до 14 дней.
И огромного наплыва китайских туристов в республике не наблюдается. Все опасения о якобы "наплыве" граждан КНР беспочвенны",- отметил представитель МИД.
Он добавил, что безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана тоже смогут посещать Китай в туристических и деловых целях. Безвиз позволит гражданам Казахстана и КНР находиться на территории обеих стран ограниченное время - до 30 дней пребывания. Для более длительного пребывания необходимо заранее оформлять визы.
Еще раз повторюсь, безвизовый режим распространяется только для туристических и деловых поездок и не дает права на работу. Кроме того, будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР", - подчеркнул Смадияров.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
27 апреля в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
02.05.2023, 15:48 96371
Необоснованные миллионные расходы в школьных столовых предотвратил Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба рекомендовала Министерству просвещения отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к MektepMenu.
Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания. Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik", - сообщили в Антикоре.
Согласно приказу Министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal.
Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации управления образования стали заключать договоры с компанией NetInfoDistribution и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложится на плечи родителей. Столичным департаментом Антикора установлены 12 поставщиков. Они обеспечивают питанием 94 школы столицы. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Аналогичные факты выявлены в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.
В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, управления образования, ТОО "Kundelik" и NetInfoDistribution. По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты.
Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution.
Столичный Антикор провел повторную встречу с управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге". - сообщается в информации.
Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 млн тенге.
Антикоррупционная служба направила письмо в Министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднических компаний. Так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств. Территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu", - добавили в Антикоре.
На сайте Kundelik сообщается, что MektepMenu - это дополнительный коммерческий сервис, разработанный при поддержке компании ТОО "Күнделік (Kundelik)" для автоматизации ведения школьного питания в образовательных организациях.
Само ТОО "Kүнделік (Kundelik)" позиционирует себя как "казахстанская IT-компания, разработчик единой электронной образовательной среды для учителей, учеников, родителей, администрации образовательных организаций, а также представителей органов управления образованием".
Своим флагманским продуктом ТОО "Kүнделік (Kundelik)" называет автоматизированную образовательную информационную систему "Күнделік", которая объединяет возможности электронного документооборота для образовательных организаций и инструменты социального сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями и учениками.
Информацию о ТОО "NetInfoDistribution" найти не удалось.
02.05.2023, 15:27 74231
Защитные сооружения в Алматы намерены вернуть государству
Сегодня аким посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе, построенное 50 лет назад
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с управлением госактивов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность.
Сегодня аким посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых", - сообщает пресс-служба акимата.
Глава города также дал поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб.
Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город. Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Эксперт КазНИИСА рассказал, выдержат ли алматинские новостройки землетрясение.
Между тем в материале pavlodar.city о защитных сооружениях Алматы сообщается, что информация по бункерам является закрытой.
Это режимные объекты. Цифры и карты предоставить мы не можем", - сообщили журналистам в МЧС.
Одно из посещенных журналистами бомбоубежищ оказалось в плачевном состоянии.
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