03.05.2023, 12:52 3626
Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Стороны обсудили вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.
Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.
Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами, - сказал глава государства.
По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.
Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.
Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами - для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", - отметил Джанни Инфантино.
новости по теме
30.04.2023, 19:31 11086
Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
Фото: Sports.ru
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам, которым стал Дин Лижэнь, сообщает Sports.ru.
Лижэнь играл с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.
В четвертой партии тай‑брейка Непомнящий играл белыми фигурами и проиграл Лижэню после 68-го хода. Счет тай‑брейка - 2,5 - 1,5 в пользу китайского шахматиста", - говорится в сообщении.
Три предыдущие партии игроков закончились вничью.
Дин Лижэнь стал 17‑м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым спортсменом из Китая, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.
Отмечается, что призовой фонд матча составил 2 млн евро. Лижэнь, одержавший победу на тай-брейке, получил 55% от этой суммы.
28.04.2023, 09:45 19691
Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде, информирует пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Елена Рыбакина в дуэте с Анастасией Павлюченковой (Россия) уверенно победили японок Шуко Аояму и Ену Шибахару в первом круге парного турнира WTA 1000 в столице Испании - 6:0, 6:1", - сообщили в ФТК.
Во втором раунде соревнования Рыбакина и Павлюченкова сыграют с венгеркой Тимеа Бабош и казахстанкой Анной Данилиной либо с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Габриэлой Рузе.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира.
25.04.2023, 08:50 27856
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В live-рейтинге WTA лидер женской сборной Казахстана поднялась с седьмой на шестую строчку мирового рейтинга. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Это стало ясно после того, как четвертая ракетка мира - представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
В столице Испании Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс теперь "сгорят" 1000 рейтинговых очков - это произойдет после завершения соревнований.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open. Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
24.04.2023, 14:18 31826
Две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников
Фото: МКС РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьницы Аланна Берікқызы и Амина Каирбекова стали победительницами чемпионата мира по шахматам среди школьников, сообщает Министерство культуры и спорта.
С 14 по 22 апреля в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет. Сборная Казахстана завоевала 2 золота, 2 серебра, 5 бронзовых медалей и заняла 1-е место по количеству призовых мест, говорится в информации.
В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет, по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партии по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка", - сообщает Минкультуры и спорта.
В ведомстве отметили, что Аланна за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аланна сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.
Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партии. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров", - сообщает МКС.
Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 балла), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5 балла), Эдгар Мамедов (U13, 7 баллов), Далия Диаскызы (G11, 6,5 балла).
Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).
Напомним, 18 апреля известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира. Спустя два дня двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
24.04.2023, 08:47 33611
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче юношеского чемпионата мира
Фото: icehockey.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом матче юношеского чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона сборная Казахстана встречалась с командой Венгрии.
Первый период прошел без голов. Во втором отрезке игры наши хоккеисты забросили три шайбы подряд. Счет открыл Адиль Бейсембаев, затем Артур Гросс, получив дальнюю передачу, успешно вышел один на один с вратарем и забил. Через минуту Бейсембаев сделал дубль, замкнув передачу Александра Кима. Соперник так и не смог поразить ворота Владимира Никитина. Итог - победа Казахстана", - сообщили в Федерации хоккея Казахстана.
Венгрия - Казахстан 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)
0:1 - 20:51 - Бейсембаев (Корчагин, Ляпунов) ГБ
0:2 - 34:00 - Гросс (Жусупбеков)
0:3 - 35:02 - Бейсембаев (Ким)
Вратари: Чала - Никитин
Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут уже 24 апреля против команды Японии. Начало встречи в 20.00 по времени Астаны.
23.04.2023, 10:32 37626
В Алматы проходит полумарафон
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 апреля, в городе проходит ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году спортивное мероприятие проходит в Алматы уже в шестой раз.
7760 человек сейчас одновременно идут и бегут в шестом полумарафоне в Алматы. Бегуны и любители скандинавской ходьбы на 10 км стартовали уже в 7.30. С 8.10 - спортсмены, отважившиеся на 21 км.
На время забега с 00.00 до 12.00 в городе недоступны для проезда некоторые участки дорог. Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.
Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по улице Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
20.04.2023, 15:51 45161
Гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта
На днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
Этой информацией поделилась сама спортсменка на своей странице в Instagram.
Можете меня поздравить. Перед Вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", - сообщила спортсменка в сторис.
Напомним, на днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира.
Бибисара Асаубаева - двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер среди женщин и международный мастер среди мужчин.
18.04.2023, 16:14 52671
Казахстанский лейтенант-дзюдоист выиграл Кубок Европы
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан пополнилась золотой медалью, сообщили в оборонном ведомстве.
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба старший лейтенант Гумар Кыргызбаев на прошедшем в хорватском городе Дубровник стал обладателем Кубка Европы среди взрослых по дзюдо в весовой категории до 66 килограмм. Перед выходом в финал армейский спортсмен одержал уверенную победу над спортсменами из Австрии, Израиля, Италии и Бельгии. В финальной встрече с явным преимуществом одолел соперника из Грузии Гурама Газиташвили", - сообщает Минобороны РК.
Кубок Европы среди мужчин проходил с 15 по 16 апреля. В соревновании приняли участие 308 сильных мастеров татами из 28 стран Европы и мира.
В ведомстве отметили, что призеры и победители Кубка Европы смогут получить путевку для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
Стоит отметить, что казахстанские спортсмены все чаще прославляют страну на мировых аренах.
Так, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира.
Ранее седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вывела казахстанскую сборную по теннису в финал чемпионата мира, а юные казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии.
Также на завершившемся на днях чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе казахстанские спортсмены завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Читаемое
03.05.2023, 10:17Защитные сооружения в Алматы вернут государству 03.05.2023, 08:1556346В Алматы родители не смогли записать детей в бесплатные секции и кружки 03.05.2023, 09:3253226Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой 03.05.2023, 16:1146226Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя аппарата правительства 03.05.2023, 18:1739811Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана 27.04.2023, 19:56192231В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях 27.04.2023, 18:27174181Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске 28.04.2023, 08:15169736Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ 27.04.2023, 16:09164166Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре 28.04.2023, 15:40162371Около 30 жилых комплексов в Усть-Каменогорске возводятся без разрешительных документов 27.04.2023, 19:56192231В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях 07.04.2023, 16:53183591Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 04.04.2023, 17:38175481Требования к частным школам пересмотрели в Казахстане 27.04.2023, 18:27174181Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске 28.04.2023, 08:15169736Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?