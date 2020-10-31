Токаев встретился с главой МИДа Кыргызстана

Акорда

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, находящегося в столице Казахстана с рабочим визитом, передает Kazakhstan Today.

Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими государствами. Нас ничего не разделяет, напротив, имеется очень много факторов, которые нас объединяют. Кыргызстан для Казахстана - это надежный союзник, важный стратегический партнер и братское государство", - подчеркнул в ходе встречи Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдают за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны.

Мы сопереживаем за будущее братского народа. Поэтому мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей", - сказал глава государства.

В свою очередь, Руслан Казакбаев, выразив глубокую признательность за возможность встречи, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса.

Главная цель моего визита - это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Кыргызская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана. Новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям, отвечающим коренным интересам наших народов", - заявил глава МИДа Кыргызстана.

В ходе встречи c министром президент уделил особое внимание укреплению на сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, отметили в пресс-службе Акорды.

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