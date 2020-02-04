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Токаев встретился с госсекретарем США

03.02.2020, 08:55 10288
Токаев встретился с госсекретарем США
Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во дворце "Акорда" принял государственного секретаря США Майкла Помпео, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.
 
Приветствуя американского дипломата, президент Казахстана отметил плодотворное развитие двустороннего взаимодействия с момента установления дипломатических отношений, сообщила пресс-служба Аккорды.
 

Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт. Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации", - сказал глава государства.

 
Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан.
 
Стороны также подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму.
 
Президент республики сообщил о намерении учредить должность специального представителя РК по Афганистану.
 
В свою очередь, Майкл Помпео, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что наши страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности.
 

У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня", - сказал Майкл Помпео.

 
Американский дипломат высоко оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке в рамках операции "Жусан". Он также отметил вклад РК в восстановление мира в Афганистане, укрепление экономического и человеческого потенциала этой страны.
 
Помпео позитивно отозвался о политических реформах в Казахстане и пожелал успехов в их реализации.
 
Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня. Государственный секретарь США проинформировал об основных положениях новой Стратегии США по Центральной Азии.
 
Президент Казахстана отметил важность диалогового формата С5+1 (пять стран Центральной Азии + США) и выразил надежду на успешное проведение его очередного заседания в Ташкенте 3 февраля.
 
Касым-Жомарт Токаев и Майкл Помпео приветствовали подписание межправительственного соглашения о воздушном сообщении. Данный документ, отвечающий принципам "открытого неба", создал правовую основу для запуска прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.
 

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