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Токаев встретился с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана"

30.04.2021 12232
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Победителями проекта стали несколько человек, которые представляют всему миру казахский народ. Мы должны воздать должное работе наших соотечественников, добившихся успехов в различных сферах. Опыт успешных людей всегда будет служить примером для других. Подрастающее поколение будет следовать за вами. Я хочу пожелать, чтобы каждый гражданин нашей страны добился такого же успеха, как вы", - сказал президент.

 
Глава государства уверен, что граждане, умеющие сочетать глубокие знания с передовым опытом, будут вести страну вперед. Он высоко оценил способности молодежи, выросшей в период независимости Казахстана.
 
За четыре года существования проекта "100 новых лиц Казахстана" в нем приняло участие более 7,5 тысячи человек, страна познакомилась со многими талантливыми и целеустремленными казахстанцами, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Благодаря проекту вся страна узнала о враче-репродуктологе Айдосе Ибрагимове, который своей уникальной методикой лечения помог многим людям обрести счастье иметь детей. Имя музыканта, финалиста проекта 2019 года Иманбека Зейкенова, недавно получившего, наверное, самую престижную премию Grammy, и вовсе прогремело на весь мир. Его достижение беспрецедентно не только для Казахстана, но и всего СНГ. Не менее впечатляющие истории и победителей нынешнего четвертого сезона проекта", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Обращаясь к победителям проекта, глава государства сказал, что их достижения олицетворяют успех Казахстана, они своим примером деятельного патриотизма мотивируют всех казахстанцев.
 
Государство уделяет особое внимание творчеству, образованию и науке, поддержке молодежи. При этом очень важно формирование эффективных социальных лифтов. Международная стипендия "Болашак", Президентский молодежный кадровый резерв предоставляют широкие возможности молодому поколению внести свой вклад в развитие страны.
 

Наша нация обладает колоссальным потенциалом для развития креативной индустрии. На современном этапе креативная экономика привлекает миллиарды долларов инвестиций, становится важной составляющей устойчивого экономического роста и социального прогресса. Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе путь на региональном и глобальном уровнях. Мы должны грамотно воспользоваться имеющимися возможностями для популяризации и продвижения своей культуры в мире. Поэтому я поручил правительству принять комплексные меры для поддержки этой стратегически важной отрасли", - сказал Токаев.

 
Одним из успешных примеров креативной индустрии, по мнению главы государства, можно считать формирование современной казахстанской айдентики.
 
Для более эффективного продвижения идей и предложений президент предложил на системной основе внедрить практику регулярных встреч финалистов проекта с руководителями центральных госорганов.
 
В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи выступили победители проекта "100 новых лиц Казахстана" студент-волонтер Дарын Абилжанов, ученый, разработчик вакцин для людей и животных Кайсар Табынов, IT-специалист, основатель школы робототехники Дамир Нуркежанов, молодой учитель химии Улан Усенов, учитель черчения, инициировавший возведения моста в родном селе, Ахат Ракишев, инженер-разработчик Санжар Тайжан, первая казахстанка, ставшая главным тренером хоккейного клуба в США, Булбул Картанбай, эколог Екатерина Вибе, а также поэт, переводчик произведений мировой литературы Серикжан Кажытай.
 

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