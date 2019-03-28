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Токаев встретился с послом КНР в РК

27.03.2019, 19:05 6130
Токаев встретился с послом КНР в РК
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжаном Сяо, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил поступательный характер развития казахстанско-китайских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран", - сообщает пресс-служба Акорды.
 
В свою очередь, посол КНР Чжан Сяо передал Касым-Жомарту Токаеву поздравления председателя КНР Си Цзиньпина в связи с вступлением в должность президента Республики Казахстан, а также заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства. 
 

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