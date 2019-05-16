Токаев встретился с премьер-министром Грузии

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поздравил Мамуку Бахтадзе с наступающим Днем независимости Грузии и пожелал дружественному грузинскому народу благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что у истоков двустороннего сотрудничества стоял Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, и подчеркнул, что с самого начала установления дипломатических отношений лично принимал непосредственное участие в их развитии.

Я помню визиты нашего Первого Президента - Елбасы в Грузию, визиты ваших руководителей в Казахстан. Мы можем констатировать, что сотрудничество между нашими странами развивается благополучно", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстан является одним из основных инвесторов в экономику Грузии. По его словам, общая сумма инвестиций на сегодняшний день превысила 450 миллионов долларов.

Мы рассматриваем Грузию как дружественное государство, между нами нет каких-либо проблем. Наши делегации активно взаимодействуют и сотрудничают в международных организациях. В Казахстане имеется грузинская диаспора численностью около 60 тысяч человек, которая принимает самое активное и конструктивное участие в жизни страны. Считаю, что ваш визит придаст импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими государствами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, глава правительства Грузии отметил традиционно теплый прием казахстанской стороны и особо поблагодарил президента и народ Казахстана за твердую позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и за поддержку на международном уровне.

В силу своей работы мне посчастливилось много раз посещать Казахстан Наши народы связывают многовековые узы дружбы, мы этим очень гордимся. Хотел бы подчеркнуть историческую роль и неоценимый вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в укрепление наших отношений", - сказал М. Бахтадзе.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества в торгово-экономической, туристической, гуманитарной, инвестиционной сферах. Собеседники обсудили возможности активизации транзитно-транспортного сообщения, в том числе через порты Актау и Курык в рамках транскаспийского международного транспортного маршрута.

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