Токаев встретился с верховным муфтием и премьер-министром РК

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром страны Аскаром Маминым и верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с Аскаром Маминым, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития за январь - март текущего года и санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Согласно представленным данным, за отчетный период реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику", - сообщает пресс-служба Акорды.

Мамин доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Так, по его словам, загруженность инфекционных коек составляет 41%, реанимационных - 27 %.

С апреля текущего года в регионах будет обеспечена вакцинация 2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре планируется завершить вакцинацию 10 миллионов граждан. Система здравоохранения, по словам премьер-министра, полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах "СК-Фармация" и аптеках - двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца", - рассказали в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи также была рассмотрена информация о реализации государственных программ, приоритетных направлениях председательства Казахстана в ЕАЭС, принимаемых мерах по привлечению инвестиций, дальнейшей глубокой цифровизации отраслей экономики и внедрению передовых цифровых решений в работу Правительства, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары.

Президент был проинформирован об итогах прошедшей 1 апреля 15-й министерской встречи ОПЕК+, на которой были согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти дополнительно на 6 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне по результатам года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли.

Во время встречи с верховным муфтием президенту было доложено об основных направлениях текущей деятельности ДУМК и планах на предстоящий период.

Главе государства была представлена информация об особенностях поста Ораза в условиях пандемии и проводимых муфтиятом благотворительных мероприятиях, а также о начале строительства в столице Исламской академии.

Токаев в свою очередь высказал наилучшие пожелания мусульманам Казахстана в связи с наступлением священного месяца Рамазан. Президент призвал верующих с пониманием отнестись к ограничениям, действующим в условиях глобальной пандемии. Он высказал уверенность в том, что в ближайшее время эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать, и мечети возобновят свою работу в полном объеме.

Верховный муфтий также поздравил Касым-Жомарта Токаева с началом Рамазана и передал ему в дар недавно вышедшую в свет в издательстве "Муфтият" в 8 томах книгу "Тапсірлердін тандаулысы" ("Избранный из тафсиров") - перевод на казахский и русский языки тафсира (толкования) Корана.

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