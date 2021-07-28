ФОТО: АКОРДА

КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с вновь избранными акимами сел Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент отметил, что прямые выборы руководителей сел, городов районного значения и сельских округов - важное историческое событие, знаменующее собой новый этап политической модернизации.

Действительно, впервые в нашей истории состоялись такие выборы. Абсолютно прозрачные, честные. Никаких претензий, прежде всего, со стороны нашего народа. Таких выборов не было. Мы не проводим выборы, чтобы понравиться кому-то, мы проводим выборы, чтобы улучшить жизнь", - заявил он.

Глава государства считает, что эти выборы дают сельчанам новые возможности в полной мере использовать свой потенциал и развивать населенные пункты, пишет Акорда.

Президент отметил хорошую предвыборную работу избранных акимов, поздравил их и пожелал успехов. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они сделают все возможное, чтобы оправдать доверие граждан.

В свою очередь новые акимы выразили главе государства благодарность за реализацию его инициативы и предоставленную возможность работать на благо страны и своего села.





В ходе рабочей поездки в Кокшетау Токаев также осмотрел дворец детей и юношества «Bolashaq Saraiy», который рассчитан на 1172 обучающихся.





Главе государства показали выставочный зал, кабинеты кибербезопасности, Lego Mindstorms, лаборатории 3D-прототипирования, промышленного интернета вещей, электроники, возобновляемых источников энергии.





В кокшетауском дворце дополнительное образование дети получают в 76 кружках научно-интеллектуального, творческого, спортивного направления, также ведется работа с подростками и молодежью", - отметили в Акорде.





Президент через онлайн-подключение пообщался с воспитанниками дворца и пожелал им успехов в учебе.





Напомним, 25 июля в Казахсатне прошли первые в истории выборы сельских акимов

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