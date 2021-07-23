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Токаев выразил главе КНР соболезнование в связи с гибелью людей при наводнении

22.07.2021 6346
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, сообщает пресс-служба Акорды.
 

В этот тяжелый момент, разделяя горечь утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Китая. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести", - говорится в телеграмме.

 
Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что в случае необходимости правительство Казахстана готово оказать соответствующую помощь.
 

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