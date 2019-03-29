Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование семьям погибших в крушении вертолета Министерства обороны, передает Kazakhstan Today.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан в результате крушения вертолета.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мною даны поручения соответствующим государственным органам по изучению причин крушения вертолета, а также оказанию необходимой помощи семьям погибших", - говорится в соболезновании.

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