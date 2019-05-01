Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье американского политика Ричарда Лугара. Об этом глава государства написал в своем Твиттере на английском языке, передает Kazakhstan Today.

"Выразил соболезнования семье Лугара и народу США в связи с кончиной сенатора Р. Лугара. Человек большой мудрости и самоотверженности, он внес вклад в нераспространение ядерного оружия и в стратегическое партнерство между Казахстаном и США", - написал Токаев в Twitter.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства