Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадилова

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Кабдеша Жумадилова.

В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа", - цитирует телеграмму пресс-служба Акорды.

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