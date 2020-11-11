Токаев высказался о роли инновационных технологий для экономик стран ШОС в условиях пандемии

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества высказался о роли инновационных технологий в обеспечении устойчивого развития стран-участниц в условиях пандемии, передает Kazakhstan Today.

Открываются новые горизонты цифровой трансформации наших экономик. Убежден: скорейшее согласование концепции по пулу технопарков ШОС позволит гармонизировать усилия по переводу национальных экономик на инновационные рельсы. Имея в виду обеспечение привлекательности сельских регионов в качестве центров экономической активности, мы приветствуем принятие сегодня концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. Укрепление транспортно-логистического сотрудничества имеет решающее значение для расширения в торговле между странами-членами ШОС", - сказал Токаев в ходе выступления.

Глава государства подчеркнул, что "важно обеспечить синергию национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и наблюдателей ШОС".

Выражаю также готовность к совместной работе по согласованию и подписанию программы развития дорог ШОС. Связующим звеном наших общих усилий безусловно выступает мегапроект "Развитие пояса и пути". Казахстан будет прилагать должные усилия по совместной реализации инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на пользу и нашей экономике, и экономикам наших партнеров", - добавил президент.

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