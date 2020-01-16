Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - На встрече с представителями президентского молодежного кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях покровительства и продвижения по служебной лестнице по знакомству на государственной службе, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы – 6-10%. "На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется", - сказал глава государства.

"Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. Не всегда соблюдаются принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства, продвижения по служебной лестнице по знакомству, через влиятельных опекунов. Это ведь правда. Все это мы знаем. Это не допустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому нельзя, потому что главное – результат", - сказал президент РК.

Глава государства отметил, что постоянная реорганизация способствовала оттоку специалистов. "Как следствие, отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. Для госаппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти может идти речь, если руководители подразделений и даже ведомств, как стрекозы, скачут с одной должности на другую?" - подчеркнул Токаев.

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