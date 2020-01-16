Казахстану необходима новая модель государственного управления - Токаев

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями президентского молодежного кадрового резерва заявил, что Казахстану нужна новая модель государственного управления, передает Kazakhstan Today.

"Казахстану необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая", - сказал глава государства.

Президент отметил, что "она должна основываться на использовании самых современных технологий".

По словам Токаева, в Казахстане будет сокращаться количество государственных служащих.

Мы приступили к реформе системы государственного управления. Начиная с этого года, будет постепенно сокращаться численность государственных служащих. Высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих, а вместе с ними и работников национальных компаний планируется сократить на 25%", - сказал президент РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства