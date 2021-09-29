Токаев выступил на пленарном заседании высокого уровня Генассамблеи ООН

Трудовую деятельность начинал в частном секторе. Позже работал на различных должностях в структурах АО "НК "Казакстан темір жолы", АО "НАК "Казатомпром", НПП РК "Атамекен".

Олжас Сапарбеков в 2001 году окончил Казахскую академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности "инженер-экономист", а также в 2014 году Карагандинский государственный университет имени академика Букетова по специальности "юриспруденция".

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова проинформировала президента Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности профильного ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту было доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных деятелей культуры и искусства, сообщает пресс-служба Акорды.

Актоты Раимкулова рассказала главе государства о работе студии "Казахфильм" имени Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино, а также о дополнениях, которые планируется внести в закон "О кинематографии". По ее словам, в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией.

Касым-Жомарту Токаеву представили сведения о подушевом финансировании творческих кружков и спортивных секций. В Казахстане действует порядка 22 тысяч творческих кружков и 126 тысяч спортивных секций с охватом 50% детей и подростков страны.

Министр сообщила о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма, цифровизации процессов в этой сфере. В настоящее время запущен ряд цифровых решений. Ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.

Президент также заслушал отчет о состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Списке Всемирного наследия Казахстан представлен десятью памятниками истории и культуры. Министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.