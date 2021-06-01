Токаев выступил с видеообращением на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Президент Казахстана выступил с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мероприятие, в котором принимают участие делегации из всех 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, проходит с 24 мая по 1 июня. Основная тема сессии "Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здравого, безопасного и честного мира", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Всемирная ассамблея здравоохранения созывается в критический важный момент, когда на протяжении полутора лет весь мир борется с пандемией коронавируса. По его словам, коронавирус стал беспрецедентным стресс-тестом для национальных систем здравоохранения и международных институтов, сообщает пресс-служба Акорды.

На протяжении всего глобального кризиса ВОЗ активно взаимодействовала с государствами-членами. Благодаря своим знаниям, энтузиазму и опыту организация возглавила борьбу с вирусом как в развивающихся, так и в развитых странах. Она объединила ученых и практиков для проведения научных исследований и незамедлительно мобилизовала ресурсы для нуждающихся", - сказал глава государства.

Как отметил президент, работа Ассамблеи предоставляет прекрасную возможность наметить курс на будущее, основанный на солидарности и коллективной ответственности.

Касым-Жомарт Токаев призвал усвоить тяжелые уроки прошлого и настоящего и заявил о полной поддержке предложений, озвученных генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Данные предложения направлены на реформирование организации и ее трансформацию в более сильную, эффективную и финансово независимую международную организацию.

В своем видеообращении глава государства также остановился на важности первичной медико-санитарной помощи, в частности, на продвижении Астанинской декларации 2018 года.

По мнению президента, пандемия наглядно продемонстрировала, что сильная система ПМСП может стать ключевым элементом эффективного реагирования на любые инфекционные заболевания. В данном контексте президент Казахстана сообщил о намерении совместно с ВОЗ укрепить ее Региональное бюро по первичной медико-санитарной помощи в Алматы.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил непоколебимую приверженность Казахстана целям и принципам ВОЗ.

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