Токаев выступит с посланием народу Казахстана 1 сентября

На совместном заседании обеих палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели посткризисного развития страны", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
По его словам, значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.
Ранее сообщалось, что Нигматулин созвал совместное заседание палат парламента РК.
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