Токаев выступит с посланием народу Казахстана 1 сентября

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Ежегодное послание президента народу Казахстана запланировано на открытии очередной сессии парламента 1 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На совместном заседании обеих палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели посткризисного развития страны", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

По его словам, значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства