НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Сегодня, 25 мая, около 20.00 по времени Нур-Султана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, ориентировочно в 20.00 по времени Нур-Султана, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook .

Он добавил, что виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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