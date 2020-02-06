Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает Kazakhstan Today.

"Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о работе, проделанной по созданию режима "открытого неба" над Казахстаном. В нынешнем году ожидается открытие 14 новых маршрутов известными авиакомпаниями из Катара, Польши, Омана, Беларуси, Малайзии, Румынии, ОАЭ, Кувейта. Ведутся переговоры с авиационными властями Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура, Латвии, Литвы", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Роман Скляр сообщил, что во исполнение поручения главы государства в 2019 году было открыто 12 новых авиамаршрутов, в том числе из столицы Казахстана в Прагу, Улан-Батор, Токио.

Президент поручил продолжить активную работу по расширению авиасообщения нашей страны с заинтересованными государствами, а также по наращиванию грузовых перевозок через основные аэропорты Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность усиления конкуренции в авиационной сфере, что благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров и развитии гражданской авиации в целом.

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