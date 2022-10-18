Токаев заслушал отчет о работе Комиссии по правам человека

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игорь Рогов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым о работе комиссии.
Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что защита прав человека - это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.
Глава государства был проинформирован о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее подкомиссии по институту омбудсмена является Игорь Рогов. По словам президента, в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения", - проинформировали в пресс-службе президента.
Как сообщил глава комиссии, Венецианская комиссия положительно оценивает проводимые в нашей стране правовые и политические реформы.
В октябре Венецианская комиссия, мажилис парламента и Министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».