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Токаев заявил, что с провокаторами межэтнических конфликтов в Казахстане будут бороться беспощадно

21.10.2021, 13:49 69688
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана заявил, что с провокаторами межэтнических конфликтов в республике будут бороться беспощадно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания Токаев в первую очередь поставил перед государственными органами и Ассамблеей народа Казахстана задачу сосредоточиться на региональном развитии, основанном на принципах равенства возможностей.
 

Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов. Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов сельской местности и в городах нашей страны", - сказал глава государства.

 
Он также отметил, что в ряде регионов наблюдается феномен внутренней эмиграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.
 

Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов казахстанского общества. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Замалчивать эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам. И мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов", - пояснил Токаев.

 
Проблему развития регионов, нужно рассматривать прежде всего с точки зрения исключительной важности, достижения гармонии в этнодемографической сфере, считает президент.
 

С этим также связано последовательное повышение качества человеческого потенциала. Хочу особо отметить: государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве избежание их перерастания в конфликты. Тем более нам хорошо известно, что все такие конфликты дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будет бороться и будем беспощадны", - заявил президент РК.

 
Также, по его словам, действенным инструментом укрепления единства нации стала АНК.
 

В последнее время можно услышать мнение, что Ассамблея народа Казахстана нацелена на защиту и продвижение интересов различных этнических групп. Это слишком упрощенное, одномерное понимание ее огромного значения для нашей страны. На деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря ее созданию, у нас появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю очень сложного по своей сути вопроса", - отметил Токаев.

 
Как напомнил глава государства, "на заре суверенитета многие политики и политологи предрекали нашему государству незавидную участь".
 

Для многих обычных людей и даже экспертов их предсказания оказались обоснованными, особенно на фоне межэтнических конфликтов, полыхавших на просторах бывшего Советского Союза. Однако все вместе, будучи единым народом Казахстана, мы смогли доказать несостоятельность пессимистических прогнозов. В этом огромную роль сыграла Ассамблея народа Казахстана, ставшая институтом общенациональной солидарности и символом единства народа", - заключил он.

 

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Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

22.10.2021, 16:52 2026
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Руслан Сакеев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак". 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.
 
В 1999-2003 годы - занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента. 
 
В 2003-2005 годы - занимал различные должности в департаменте внутренней политики Карагандинской области. В 2005-2006 годы - заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области. 
 
В 2006-2007 годы - замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
 
В разные годы работал в частном секторе. В 2014-2015 годы - руководитель проекта группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.
 
В 2017-2019 годы - советник акима; заместитель акима Мангистауской области. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога". 
 
С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.
 
 

Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

22.10.2021, 09:10 42364
Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В пятой серии документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" в эфире канала "Хабар" Нурсултан Назарбаев рассказал, советовался ли он с кем-то о решении покинуть пост президента Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сколько можно об этом говорить (смеется – прим. редакции). На такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил! Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. "Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы Вы услышали из моих уст". И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше намного. В 2015 году прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, это барьер", - поделился Елбасы. 

 
Нурсултан Назарбаев вспомнил 1991 год, когда на первых всенародных выборах он набрал 98,8% голосов, а в 2015 – 97,8%. 
 

Я посмотрел все выборы, и меньше 80% доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если помните, люди в очереди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", - заключил Первый Президент Казахстана. 

 
По его словам, президент прежде всего должен оправдать доверие, которое ему оказывает народ.
 
 
Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.
 
 
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал наставления подрастающему поколению.
 
 
Кроме того, в пятой серии документального фильма Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о том, какие знаки внимания или подарки от других глав государств больше всего запомнились.

 

Посты транспортного контроля будут работать по новым правилам

21.10.2021, 18:05 114697
Посты транспортного контроля будут работать по новым правилам
Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила организации работы постов транспортного контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий приказ министра индустрии и общественного развития опубликован на сайте Адилет.

В частности, в правилах изменен порядок проведения контроля сотрудниками пункта.

- Сотрудник останавливает транспортное средство (грузовые автомобили, специализированные и специальные автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили) путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство жезлом с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку, либо требует от водителя транспортного средства, стоящего в полосе отвода автомобильной дороги, проехать на ПТК для проведения транспортного контроля;

- включает видеожетон; подходит к транспортному средству, представляется, разъясняет причину остановки транспортного средства и предъявляет по требованию водителя, для ознакомления и установления фамилии и должности, служебное удостоверение либо идентификационную карту без его передачи водителю.

Кроме документов, зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами, сотрудник может запросить:

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством или временное удостоверение, выданное взамен него, с документом, удостоверяющим личность водителя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

- свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

- путевой лист;

- документы на перевозимый груз (товарно-транспортную накладную, сопроводительные и разрешительные документы);

- документы на перевозку пассажиров (разрешительные документы на международные перевозки, свидетельство на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, билетно-учетный лист (при регулярных перевозках), копии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении и приложения к нему, бортовой журнал (при нерегулярных перевозках), список пассажиров (при нерегулярных перевозках), копию письменного договора между заказчиком услуг и перевозчиком на нерегулярные перевозки);

- карточку каждого водителя на электронный тахограф или диаграммные диски, в том числе за 28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, распечатку информации с тахографа, сертификат о проверке тахографа, свидетельство о периодической проверке тахографа, при выходе тахографа из строя записи режима труда и отдыха на обороте распечатанной с тахографа бумаге или регистрационный лист;

- у пассажиров - проездные документы, багажные квитанции.

После проверки документов сотрудник осматривает:

- наличие тахографа, его использование, а также наличие табличек и его содержание:

- считывает информацию с тахографа;

- передает документы находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта;

- с использованием измерительного инструмента, а также весоизмерительного оборудования стационарного типа или переносных мобильных весов проводит измерение фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства.

"В случае невыполнения водителем требования об остановке транспортного средства либо о предоставлении необходимых документов для проверки, либо о проведении измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства сообщает сотруднику ПТК, находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта, данные транспортного средства и водителя (при наличии) для возбуждения дела об административном правонарушении в порядке и сроки, предусмотренные КоАП", - говорится в документе.

Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию сотрудника ПТК являются:

- проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, установленных на территории республики;

- отсутствие разрешений или уведомлений, наличие которых необходимо при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

- несоблюдение маршрута или графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

- неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического союза;

- проверка требований, установленных для перевозки пассажиров, багажа, грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории РК, за исключением перевозки автотранспортными средствами, временно ввезенными на территорию республики;

- несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное средство;

- отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг специальными автомобилями.

Основания распространяются на иностранные автотранспортные средства, находящиеся на территории страны более пяти календарных дней.

Вместе с тем сотрудникам ПТК запрещается остановка автотранспортного средства по основаниям, не предусмотренным частью первой настоящего пункта.

Приказ вводится в действие с 31 октября, за исключением ряда абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года.

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