15.03.2023, 12:49 60556
Токаев заявил о необходимости выработки мер по предупреждению угроз нацбезопасности
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе очередного заседания Совета безопасности Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, сообщает Акорда.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.
Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.
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16.03.2023, 13:46 15281
Расходы бюджета за 5 лет выросли на 120%: спикер сената призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во время рассмотрения республиканского бюджета спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что за последние 5 лет доходы республиканского бюджета без учета трансфертов выросли примерно на 66%, за это же время расходы увеличились на 120%.
У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, соответственно, значит, из Нацфонда. Ну других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу", - сказал он.
Для решения этой проблемы Маулен Ашимбаев призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию.
В этой связи основной месседж в том, что нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине, тратить только на стратегические какие-то расходы средства Национального фонда и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Национального фонда. Как и за счет чего эти активы увеличивать, если мы по 4 триллиона будем брать денег?" - сказал спикер сената.
Он отметил тенденцию уменьшения средств Национального фонда.
За последние 8 лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до 57 миллиардов долларов США, то есть тенденцию мы видим на уменьшение. Может быть, год-два есть немножко стабилизация, но в то же время задача стоит на увеличение до 100 миллиардов долларов США. Задача - максимально увеличивать Нацфонд... В этой связи, наверное, в целом нам всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период. Сейчас придут новые депутаты мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине", - заявил спикер сената.
Также он отметил, что в этом году будет сильным инфляционное давление.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируется замедление инфляции до 9-12% к концу года.
15.03.2023, 17:06 51041
Президент Казахстана подписал ряд законов
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".
Также президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" и закон "О ратификации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок".
Ранее сообщалось, что Токаев подписал законы об органах военной полиции и организации обороны.
15.03.2023, 10:53 66751
Назначен начальник службы протокола президента РК
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ашима начальником службы протокола президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РК.
Распоряжением главы государства Дмитрий Михно освобожден от должности начальника службы протокола президента РК, информирует Акорда.
14.03.2023, 20:53 88806
Принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС
Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 марта в формате видео-конференц-связи с участием министра энергетики РК Болата Акчулакова состоялось третье совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В онлайн-формате приветственное слово озвучил Хардипа Сингх Пури, министр нефти и природных ресурсов, жилищного строительства и городских дел Индии.
В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС "Совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе". Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран - производителей и потребителей топлива, а также поспособствует разработке инклюзивной энергетической политики и постановке целей по преобразованию энергетических систем.
В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстаном разрабатывается энергетическая стратегия ШОС. Документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств - членов ШОС до 2030 года.
Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В этой связи министр энергетики РК Болат Акчулаков пригласил коллег из профильных министерств государств - членов ШОС принять участие в энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в Астане.
Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в июне 2024 года.
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства - члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершен уже в 2023 году. Аналитики подчеркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причем от этого выиграют все стороны.
14.03.2023, 19:17 92206
Скандал с арестованным имуществом "Роскосмоса" на Байконуре прокомментировал Мусин
Сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно, скорее всего, судебные процессы будут продолжаться
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал скандал на Байконуре, связанный с арестом имущества Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
По решению суда с российского АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" взыщут более 13 миллиардов 684,5 миллиона тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек", - цитирует министра Sputnik.
По данным "Казинформ", Мусин сообщил, что сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако это не значит, что решение принято окончательно. Скорее всего, судебные процессы будут продолжаться.
Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры (быть) продолжены на уровне суда МФЦА. Судебное решение было о взыскании суммы, я не помню точно, какой, где-то в районе 1 млрд тенге или 2 млрд рублей", - сообщает со ссылкой на Мусина Tengrinews.
Как сообщает Sputnik, дочерняя компания "Роскосмоса" должна была провести оценку воздействия на окружающую среду. Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость. Суд МФЦА удовлетворил соответствующий иск в ноябре 2022 года, АО "ЦЭНКИ" получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.
По данным российских СМИ, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5", - пишет Tengrinews.
14.03.2023, 18:46 91691
Глава государства принял акима Алматинской области
Султангазиев проинформировал Токаева о реализации противопаводковых мер
Фото: Акорда
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Марат Султангазиев, в 2022 году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых - постоянные.
Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта комплексного плана развития областного центра до 2030 года.
Аким также доложил о ходе весенних полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.
В завершение президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития Қонаева, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо.
14.03.2023, 17:51 93986
Свыше 130 тысяч тонн сахара планируют произвести в 2023 году в Жетысуской области
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.
На постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы", - доложил Исабаев.
Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.
Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 - в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.
Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.
Ранее сообщалось, что сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам. По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%. Также в Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы.
Меры были приняты после возникшего в прошлом году "сахарного" ажиотажа. Супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. За год цены на сахар выросли на 61%.
14.03.2023, 17:26 86596
Налицо откровенный сговор - аким Усть-Каменогорска о передаче земельных участков в частные руки
В последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского
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Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал о возвращении незаконно полученных земельных участков в государственную собственность.
Не секрет, что за годы независимости имела место практика незаконной, а иногда и откровенно преступной передачи земельных участков в частные руки. Сейчас мы часто сталкиваемся с последствиями этого. Работа с такими ситуациями сложна. Как бы ни хотелось вернуть все назад, право частной собственности в нашей стране установлено Конституцией, и пренебрегать им мы не вправе. Иначе мы не могли бы называться правовым государством", - написал Омар на своей странице в Instagram.
По его словам, в каждой ситуации приходится применять разные подходы. Так, если участки были переданы по недосмотру или некомпетентности прежних чиновников, их владельцам предлагают компромиссные решения.
Таким образом, например, в последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского. Два из них планировались владельцами под несоответствующую нормативам застройку. Третий находится под всем известной "крепостью" - архитектурным сооружением, которое нам удалось сохранить". - написал аким.
Он отметил, что иногда налицо откровенный сговор представителей власти и бизнеса по завладению землей. В таких случаях участки изымаются.
Как только стало известно о том, что ТОО "AutoExclusiveKZ" является аффилированным лицом в уголовном деле бывшего акима ВКО Виктора Храпунова, акиматом совместно с городской прокуратурой были приняты меры по изъятию принадлежащих компании участков в городе. Три из них находятся в районе старого ипподрома. По генплану там предусмотрен район многоэтажной застройки. Сейчас на этой земле мы начнем проектировать строительство арендных многоквартирных домов для обеспечения жильем очередников. Еще один участок - в районе моста через Иртыш и амфитеатра", - рассказал Омар.
По его словам, в частной собственности оказалось даже находящееся там массовое захоронение времен гражданской войны.
На этой территории, как я уже говорил ранее, планируется обустройство проезда под мостом между Славского и Пермитина (разумеется, с учетом сохранения могилы и памятника)", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
В Астане из-за нарушений приостановили строительство на 76 объектах.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что застройка также приобрела невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?