Токаев: значительная часть детей находится в режиме выживания в первые 6 лет своей жизни

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Выступая на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что значительная часть казахстанских детей находится в режиме выживания, передает Kazakhstan Today.

Около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах дошкольных учреждениях. Однако 36% из них - без канализации, 29% - без горячей воды и 11% - без теплых туалетов. Фактически значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни", - сказал он.

Также были подняты вопросы образования. По мнению президента, исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения.

Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в рамках предвыборной платформы партии было обещано до 2025 года построить 800 новых школ.

Нужно уже сейчас приступить к этой работе. Поручаю построить в этом году 200 новых школ", - подчеркнул президент.

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