Токаева проинформировали о развитии блокчейн-технологий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбека Салжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Салжанов рассказал о реализации конкретных проектов, а также о совместной работе с правительством по созданию благоприятных условий для привлечения международных компаний и инвесторов в данную отрасль.

Это даст возможность создать значительное количество рабочих мест, а настройка мер налоговой политики позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны", - прокомментировали в пресс-службе Акорды.

Президент подчеркнул, что государство рассматривает новые технологии в качестве приоритетного направления развития экономики.

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