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Токаева проинформировали о развитии блокчейн-технологий в Казахстане

21.04.2021 7588
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбека Салжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Салжанов рассказал о реализации конкретных проектов, а также о совместной работе с правительством по созданию благоприятных условий для привлечения международных компаний и инвесторов в данную отрасль. 
 

Это даст возможность создать значительное количество рабочих мест, а настройка мер налоговой политики позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны", - прокомментировали в пресс-службе Акорды.

 
Президент подчеркнул, что государство рассматривает новые технологии в качестве приоритетного направления развития экономики.
 

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