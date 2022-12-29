Токаеву доложили о мерах по ограничению закредитованности казахстанцев

В Казахстане ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций

Фото: Акорда

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, которая доложила о мерах по ограничению закредитованности населения, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, которая доложила о мерах по ограничению закредитованности населения, сообщает пресс-служба Акорды.





В частности, снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, приняты индивидуальные планы банков и микрофинансовых организаций (МФО) по работе с проблемными кредитами.





В целом ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. В текущем году прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств", - отметили в пресс-службе.





По информации председателя агентства, на страховом рынке введены новые социальные страховые продукты и созданы условия для цифровизации страховых услуг. На фондовом рынке усилена защита розничных инвесторов, число которых за два года увеличилось в 4 раза и составило 526 тысяч.





Также президент заслушал отчет об итогах работы финансового рынка и деятельности по регулированию финансовых организаций за 11 месяцев 2022 года.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора.





Как сообщила Мадина Абылкасымова, активы банков выросли с начала года на 14,4% и достигли 43,1 трлн тенге. Вклады населения увеличились на 16,8%, или до 15,7 трлн тенге.





В целях стимулирования кредитования экономики агентством приняты регуляторные меры по высвобождению капитала и ликвидности, смягчены требования к залоговой политике. В результате кредитование экономики увеличилось с начала года на 20,1%, или до 22,2 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу выросли на 7,3%, или до 8,3 трлн тенге, кредиты малому и среднему бизнесу на 8,6%, или до 4,9 трлн тенге.





По итогам встречи президент обозначил ряд задач, направленных на дальнейшее развитие регулирования и обеспечение стабильности финансового рынка.



