Токаеву доложили о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева и был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, председатель сената парламента, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира.

Кроме того, ожидается участие папы римского Франциска, верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

Как отметил спикер сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых массмедиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

В рамках съезда планируется принятие итогового документа - декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Президент отметил высокую значимость проведения съезда в современных условиях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

Глава государства также был проинформирован о планах работы сената на предстоящий период.

Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана.