Токаеву доложили о подготовке послания Конституционного совета

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Председатель Конституционного совета Кайрат Мами доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки очередного послания Совета о состоянии конституционной законности в стране, которое будет оглашено на предстоящем совместном заседании палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам председателя Конституционного совета, в этом важном документе обобщается практика конституционного производства, дается оценка состояния реализации конституционных норм в действующем законодательстве и практике его применения, исполнения решений Конституционного совета, рассматриваются вопросы соблюдения и защиты конституционных прав и свобод граждан, сообщает пресс-служба Акорды.

Кайрат Мами рассказал, что в этом году послание будет посвящено 30-летию Независимости. Совет планирует внести конкретные предложения, направленные на дальнейшее усиление верховенства права в стране.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что Конституция является основой современной государственности Казахстана и достижений страны. Президент также отметил важную роль Конституционного совета в деле претворения в жизнь положений основного закона.

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