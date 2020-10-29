Токаеву доложили о работе Международной Тюркской академии

Акорда

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархана Кыдырали, передает Kazakhstan Today.

По информации Акорды, главе государства была представлена информация о работе Международной Тюркской академии в этом году. Дархан Кыдырали рассказал, что к 175-летнему юбилею Абая переведены и изданы его произведения; состоялись крупные международные конференции и встречи, посвященные 1150-летию аль-Фараби; в рамках празднования 750-летия Золотой Орды выпущены новые книги.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о текущей деятельности республиканской газеты "Егемен Казакстан". Кыдырали рассказал президенту о новых проектах, запущенных во время пандемии коронавируса.

В завершение беседы президент поручил привести деятельность газеты "Егемен Казакстан" в соответствие с современными требованиями, а также отметил необходимость дальнейшего совершенствования работы Международной Тюркской академии.

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