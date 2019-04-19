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Токаеву доложили о состоянии боеготовности Вооруженных cил РК

18.04.2019, 12:34 8560
Токаеву доложили о состоянии боеготовности Вооруженных cил РК
Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных cил Мурата Бектанова, передает Kazakhstan Today.
 
Главе государства было доложено о состоянии боевой готовности Вооруженных cил и проводимой Генеральным штабом работе по реализации планов по обороне страны, проинформировала пресс-служба Акорды.
 
Токаев указал на необходимость усиления работы по анализу возможных военных угроз, разработке концептуальных подходов к дальнейшему укреплению Вооруженных сил.
 
Кроме этого, Бектанов проинформировал президента Казахстана о проходящих в эти дни стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019".
 
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по координации работы государственных органов в сфере военной политики, повышению уровня воинской дисциплины, а также обеспечению безопасности проводимых учений. 
 

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