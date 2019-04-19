Токаеву доложили о состоянии боеготовности Вооруженных cил РК

Главе государства было доложено о состоянии боевой готовности Вооруженных cил и проводимой Генеральным штабом работе по реализации планов по обороне страны, проинформировала пресс-служба Акорды.
Токаев указал на необходимость усиления работы по анализу возможных военных угроз, разработке концептуальных подходов к дальнейшему укреплению Вооруженных сил.
Кроме этого, Бектанов проинформировал президента Казахстана о проходящих в эти дни стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019".
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по координации работы государственных органов в сфере военной политики, повышению уровня воинской дисциплины, а также обеспечению безопасности проводимых учений.
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