Токаеву доложили о состоянии боеготовности Вооруженных cил РК

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных cил Мурата Бектанова, передает Kazakhstan Today.

Главе государства было доложено о состоянии боевой готовности Вооруженных cил и проводимой Генеральным штабом работе по реализации планов по обороне страны, проинформировала пресс-служба Акорды.

Токаев указал на необходимость усиления работы по анализу возможных военных угроз, разработке концептуальных подходов к дальнейшему укреплению Вооруженных сил.

Кроме этого, Бектанов проинформировал президента Казахстана о проходящих в эти дни стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019".

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по координации работы государственных органов в сфере военной политики, повышению уровня воинской дисциплины, а также обеспечению безопасности проводимых учений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства